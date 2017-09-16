(台灣英文新聞／財經組綜合報導）義美總經理高志明15日在一政策座談會上表示，台灣經濟仰賴與全球的互動，一例一休應該要透過英文宣導讓外國投資人也能懂，且勞基法已明顯無法符合時代需求。高籲請官員微服出巡實際體察現況，以利政策的制定。
台灣大學公共經濟研究中心、台灣公共議題研究協會、台灣經濟學會15日共同舉辦「一例一休」政策座談會。
中央社報導，高志明會中強調，台灣必須靠全球經濟活動才能存活，必須與國外接軌，但現在問題是，要如何用英文讓外國人懂一例一休，讓外國企業投資人瞭解。
高志明認為，政策的制定必須讓外國人也能輕易了解，至於勞動基準法該不該修？當大家知道勞基法制定的背景後，很少人會認為勞基法可以不用修法。
高志明說，《勞動基準法》是在1984年實施的，在1982年當時政府首度開放外國企業投資服務業，隔兩年勞基法實施，同年底首家外國服務業麥當勞在台北市民生東路開業，所以，勞基法當初訂定時，台灣是沒有跨國服務業以及連鎖機構，這些都是勞基法制定後才出現。
「勞基法可以不修法嗎？」高志明表示，台灣現在很多工作仰賴網路、電腦，知識工作者可以遠距工作，已與勞基法訂定當初的時空背景有很大的不同，勞基法顯然不符合這時代了，但現在還有人在講勞基法要不要修，這讓他很納悶，也無法理解。
高志明說，大部分的政策制定者都沒有營運企業的經驗，也因此，先前才會有聲音傳出要勞動部部長在自己制訂的遊戲規則下經營企業給大家看，當勞動部長自己經營企業後，相信他會發現很多規則其實是行不通的。
最後高志明表示，訂定政策的人是一群沒實務經驗的人，且法律的訂定永遠慢一拍，總是在問題產生後，才開始想辦法解套，呼籲官員可以微服出巡，實際到各行各業去看看，才會知道要如何解決問題。
一例一休新制 高志明籲官員用英文助「外國投資人了解」
高志明建言應幫助外國企業投資人瞭解一例一休政策，從而促進投資，台灣也必須與國外接軌
(台灣英文新聞／財經組綜合報導）義美總經理高志明15日在一政策座談會上表示，台灣經濟仰賴與全球的互動，一例一休應該要透過英文宣導讓外國投資人也能懂，且勞基法已明顯無法符合時代需求。高籲請官員微服出巡實際體察現況，以利政策的制定。