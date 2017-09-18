〈財經主筆室〉台灣還卡在官僚 中國支付巨龍已循「一帶一路」蠶食東南亞金融大餅

為悠遊卡是否作為電子支付工具，台北市長柯文哲與中央金管會隔空駁火，向總統告御狀說中國歐巴桑去市場買菜常常是刷手機，台灣電子商務還需加速進行，悠遊卡在金管會已奮戰2年，到現在還沒辦法作為支付工具。金管會立即反擊「還沒有遞件申請說」，更引發悠遊卡公司董事長林向愷痛批「金管會官僚，是金融發展的絆腳」。當國內金融創新還卡在「官僚體系」綁手綁腳之時，中國支付巨龍們早已循著「一帶一路」路線蠶食泰菲、大馬等東南亞國家，對我國南向發展已久卻久攻不下的金融業帶來極大的威脅，對蔡政府所謂的新南向政策更是不利。

去年11月阿里巴巴螞蟻金服與泰國支付企業Ascend Money簽訂戰略合作協議，將其普惠金融模式複製到泰國。今年2月螞蟻金服注資菲律賓最大數字金融公司Mynt。4月螞蟻和印尼Emtek集團宣布成立合資公司開發移動支付產品。今年7月支付寶啟動「Alipay+」計劃，要在全球打造移動服務生態圈，並已買下泰國支付企業Ascend Money 20%股權，直接用金錢收購加速國際化進程。

騰訊一樣不遑多讓，去年底在線上收購泰國Sanook.com平台，投資東南亞地區數字內容平台Ookbee，音樂串流平台Jooxe等，透過收購各類娛樂消費平台，繞道搶得第三方支付的入口。也拿下覆蓋泰國全境的「711」和最大的王權連鎖免稅店線上支付市場，7月中旬正式申請馬拉西亞的支付牌照，並發布微信支付境外開放平台上線及WEPlan跨境支付產品。而同樣在支付領域擁有優勢的中國京東金融，9月中也宣布與泰國當地零售尚泰集團成立合資公司，要提供在地化支付產品，並積極孵化海外創新型業務，以泰國為核心輻射更多東南亞國家。

台灣早在阿里巴巴之前就已發展第三方支付等創新金融模式，當初算是金融科技先進的國家，但卻因為史上最保守、「最守法」的金管會而原地踏步了20餘年，所謂的「行政指導」與「事前溝通」的官僚文化，讓創新企業屢屢撞壁，白白坐失了搶佔市場龍頭地位的先機。如今阿里巴巴支付寶、騰訊微信雙雙坐大並帶領中國成為全球「支付強國」，無論在技術上，在資本上都已遠遠領先我國，如今他們不再以中國市場為滿足，從國內的互聯網支付、電子支付、移動支付，開始推動國際化的跨境支付之路。

循著國家「一帶一路」規畫，跟台灣「新南向」目標一樣，東南亞金融市場將成為兩岸金融業短兵廝殺的戰場，而我們還在拿著「傳統的長茅弓箭」對抗其他競爭者的「新式槍藥砲彈」。而金管會新主委顧立雄剛上任還需要半年到一年的適應期，甚至還重提兩岸金融西進交流，不知如今在東南亞只能卡在企業金融融資業務的台灣金融業，已面臨如此嚴峻的中國群雄環伺競爭。