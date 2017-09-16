「台灣小桂林」高雄十八羅漢山 首支解說員團隊成立

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）高雄十八羅漢山位於台27甲線上，六龜區荖濃溪旁，由40多座直立圓錐狀的山脈組成，山形有如火焰，又稱六龜火炎山。這裡的地質為巨厚的礫石層，礫岩層露出水面後，受到營力作用的交互影響，一塊塊礫石層往下崩落，在下切侵蝕作用下，形成峰峰獨立的景象，因而有「台灣小桂林」之稱。

景區內特殊的地形包括U型谷、峽谷、山頭、曲流和乾旱溪谷。「十八羅漢山」的名稱，便是因地形奇特如同十八羅漢而來。民國81年，因其特殊地形地貌、珍稀動植物資源，被劃設為「十八羅漢山自然保護區」。經多年保護，深入山區，可見松鼠與彌猴等野生動物。

為了使生態環境保育結合更多在地參與，林務局屏東林管處開辦環境教育解說培訓課程，首批結訓並獲得認證的學員，在9月16日成立「十八羅漢山自然保護區環境保護暨解說服務團隊」。林務局副局長廖一光、屏東林管處處長張偉顗、茂管處處長簡慶發、立法委員管碧玲、六龜區長宋貴龍皆與會觀禮。46位解說員從來賓手中接過證書，成為串聯地方發展、將環境教育帶入生態解說的第一批種子。



林務局副局長廖一光說，六龜是客家、外省、原住民族多元族群共處的大家庭，希望十八羅漢山自然保護區環境解說團隊成軍後，一起為地方的永續發展努力，為人與動物的和諧相處、永續利用，開啟好的案例。透過解說服務帶入環境教育的起點，串聯並開啟六龜區朝向環境教育、生態旅遊、深度旅遊、多重觀光發展的型態。



從討論在地參與保護區經營管理的機制，到招募在地解說員達131位報名，最後由46位解說員正式認證的過程，讓屏東林管處處長張偉顗說：「看見六龜在地社區的齊心協力的凝聚感，授證只是開始。」

此次受林管處委託，偕同在地團體進，行培訓課程的屏科大森林系主任陳美惠指出，培訓課程包含室內、室外、現地實習等，除了六龜地方人文、歷史、產業的軌跡，動植物、地理地質等珍稀生態資源，還包括生態保育的觀念、進入保護區的注意事項。

她說，除了密集扎實的培訓內容，更需要後續的地方經營、持續的人才培力。因此本次培訓對象，皆為最熟悉六龜的當地居民，透過保護區的珍貴自然資源、地景介紹，帶給地方機會，串起六龜文化、環境的可能性。「面對遊客，除了能在解說服務中帶入環境教育，更藉此機會引領大家認識六龜，深入社區。」

由於十八羅漢山為自然生態保護區，若要進入山中，必先取得屏東林管處許可。

保護區進入申請方式請參考屏東林管處網站公告：http://pingtung.forest.gov.tw/70000076/0061263

十八羅漢山自然保護區環境保護暨解說服務團隊聯絡窗口：請於Facebook粉絲專頁搜尋「十八羅漢山生態之旅」，進行聯繫。