日籍騎士花蓮遭落石擊中不治　台灣車友送最後一程

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）日籍男子白井寬之本月9日騎單車，經過太魯閣國家公園九曲洞口遭落石擊中，送醫搶救於12日不治，今(16）日他家人攜骨灰搭火車北上，準備返回日本。花蓮近百車友陪騎到火車站，送他最後一程。

中央社報導，由花蓮各單車社發起的「騎行大愛」活動，經臉書社團邀約，近百名車友上午在花蓮慈濟醫院集合，一路騎單車陪伴白井寬之的骨灰，與他的家人，到花蓮火車站；白井寬之的家人北上後，今天傍晚將搭機返日。



白井寬之的父親和未婚妻，非常感謝台灣人的愛心與溫暖。他的父親說，兒子喜歡騎單車，相機內都是七星潭、太魯閣的美景，今天很難過這樣帶兒子回家。

參與陪騎的車友何忠斌說，大家都經常騎中橫路段，看到白井寬之遭遇不幸，覺得人生無常，心中感觸很多。



大漢技術學院休閒與運動管理系助理教授狄懋昌說，白井寬之是熱愛騎自行車的業餘車友，原本來台準備參加「第六屆瑪吉思太魯閣國際登山挑戰」。



狄懋昌原擔任此次挑戰賽的裁判長，他說，太魯閣國際自行車登山挑戰，原定9月10日舉辦。白井寬之於比賽前一天自行練習，不料回程時遭落石擊中。考量落石風險高，第二天一早6時，主辦單位就宣布活動取消，並聯繫通知所有參賽者。



狄懋昌說，中橫是全世界唯一的峽谷山區道路，得天獨厚的美景與直上3000公尺高的難度，是所有車手都想挑戰的公路；雖然常有落石，但這非人為能控制，只能小心再小心，颱風、大雨、地震過後避免前往。