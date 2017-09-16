聯大開議 環保署長李應元赴美發布 台灣首部永續發展目標報告

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第72屆聯合國大會，12日在美國紐約聯合國總部開議，並將於19日至25日，進行聯大總辯論。我行政院環境保護署李應元署長，於美東時間15日，在紐約出席永續發展國際研討會，在會中發布我國第一部、為落實聯合國永續發展目標（SDGs），所撰擬之「國家自願檢視報告」（Voluntary National Review，VNR）。

外交部16日發布新聞稿表示，「國家自願檢視報告」說明近年台灣針對聯合國永續發展目標，所推動的重要因應政策，以及台灣目前正參照聯合國「2030永續發展議程」之17項SDGs及169項子目標，透過公民參與及社會對話等程序，研訂國內本土化永續發展目標及子目標。

我政府亦推動全球夥伴關係，在農業、公衛醫療、教育、環境及資通訊等五大領域，積極協助其他國家發展及進行人道援助工作。為了在2030年前達成相關目標，台灣將定期檢視每階段工作進展，並與各國分享相關經驗與成果，以期追求全人類之永續發展。

這項國際研討會，係由我駐紐約辦事處與哥倫比亞大學「沙賓氣候變遷法律中心」（Sabin Center for Climate Change Law）、索羅門群島駐聯合國代表團、「聯合國系統學術理事會」（Academic Council on the United Nations System）及「全球島嶼夥伴關係」（Global Island Partnership）合辦，我國友邦、理念相近國家、智庫專家學者、相關非政府組織代表、媒體等各界人士，都共襄盛舉。



李應元署長16日也將出席在我駐紐約辦事處舉行的SDGs對話論壇，與旅美青年，共同討論如何善用台灣優勢領域，落實SDGs此一國際共同目標，以增加我國與全球對話及參與國際事務的機會。

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