倫敦地鐵爆炸29人傷 安全警戒升至最高「危急」

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）英國倫敦當地時間周五上午8時20分的交通尖峰時段，倫敦西南區的Parsons Green地鐵站一列車末節發生土製炸彈爆炸，已知有29人受傷，英政府定調恐佈攻擊，同時升高國土恐佈主義安全警戒至最高的「危急」層級。

周五地鐵爆炸案為英國國內今年來第四起恐佈攻擊。英國媒體引述一中東組織的觀察，伊斯蘭國（IS）已在其網站上宣稱犯案。

美聯社報導，截至發稿為止，已知有29人受傷，傷勢大多為燒傷，所幸無人有生命危險。

CNN報導，警方在爆炸物上找到計時裝置及引信，對於犯案定調為恐佈攻擊。據報已有數百名調查人員與英國情報單位合作，全力追查嫌犯中。

英國首相梅伊在聯合反恐研究中心建議下，將國土恐佈主義安全警戒，升至最高的「危急」狀態，梅伊也指出會派遣軍隊協助警方，加強各地見警率。

倫敦都會區警察局補充，這些地點包括大眾運輸系統、白金漢宮、官邸及各使館。



恐攻另一個插曲，就是美國總統川普在攻擊後第一時間在其推特上連發兩文，嚴厲遣責恐佈份子為「魯蛇」，必須要用最嚴厲手段對付他們，並切斷他們的網路斷絕他們招募機會，同時也暗指英警方其實可以防範未然。

不過針對川普的推文，英首相梅伊不太領情，在媒體詢問時表示「該舉措對目前調查無助益」。

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