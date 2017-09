倫敦地鐵爆炸 定調恐攻22人傷

(台灣英文新聞/施家恩綜合外電報導)英國首都倫敦今年不斷面臨恐怖攻擊威脅,當地周五上午8時20分的交通尖峰時段,倫敦西南區的Parsons Green地鐵站一列車發生爆炸,大批警員與消防趕抵支援。警方隨後將事件定調為恐攻,截至發稿為止,已知有22人受傷,所幸無人有生命危險。

CNN報導,警方在爆炸物上找到計時裝置及引信,對於犯案定調為恐佈攻擊。據報已有數百名調查人員與英國情報單位合作,全力追查嫌犯中。

倫敦都會區警察官員指出,目前受傷的22名乘客,傷勢大多為燒傷。

英國首相梅伊目前正與相關部門緊急開會,美國總統川普則是在推特發出二則推文,指發動攻擊者是「魯蛇恐佈份子」,必須要用最嚴厲手段對付他們,並切斷他們的網路斷絕他們招募機會。

我外交部表示,目前尚無台灣人在此攻擊中受傷。

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!