狂牛症疑慮14年遭禁 日牛肉近期將開放進口

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）食藥署周五宣布，荷蘭、瑞典、日本牛肉產品有條件解禁草案的預告期至15日期滿，目前僅收到一件對安全有疑慮的意見，故不影響三國牛肉進口，近期就會公告開放。

荷蘭、日本和瑞典過去都是狂牛症疫區，台灣在2003年禁止疫區國家輸入牛肉，美國、加拿大過去都有提出申請，且經查核都已開放進口。

根據7月中的預告內容，來自這三國的牛肉產品必須來自一定月齡以下的健康牛隻，荷蘭的牛肉需來自12月齡以下牛隻、日本和瑞典則是30月齡以下；屠宰時要去除特定風險物質（Specified Risk Materials, SRM），如迴腸末端、扁桃腺、神經結、脊髓、脊柱等，且由合格工廠生產並由駐場獸醫官監管、每批產品都檢附官方獸醫簽發證明文件等規範。

衛生福利部食品藥物管理署今年7月17日預告「荷蘭牛肉及其產品之進口規定」、「瑞典牛肉及其產品之進口規定」及「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，針對將來荷蘭、瑞典及日本輸入牛肉及相關產品訂定輸入條件。中央社報導，預告期至今天期滿。

食藥署科長吳宗熹晚間接受中央社訪問時表示，預告期間接獲的意見或詢問，包括詢問開放評估程序、開放時間點、輸入的程序及要求，也有民眾對牛海綿狀腦病（BSE）發生國家牛肉產品管制提出安全疑慮，不過，有疑慮的意見僅有一件，食藥署也對該民眾提出說明。

吳宗熹說，這些意見不會影響3國牛肉進口的安全評估結果，並將於獲荷蘭、瑞典及日本提送的證明文件及合格工廠名單後，依行政作業程序辦理後續開放事宜。

吳宗熹表示，預告期滿，還需要一定程序才會進行公告，至於何時才能見到三國牛肉產品上架，吳表示無法估算。