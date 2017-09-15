只看30秒 人資主管建議履歷該怎麼寫(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）重要的是，一般而言Benjamin針對上述履歷的作業時間，平均不超過25秒！通常看完一份履歷、消化對這位求職者的了解，最多不會花超過一分鐘。除非對某位求職者特別有興趣，才會多花些時間，或是認為有機會透過電話或email進一步了解，才會更徹底消化履歷內容。

前情提要：只看30秒 人資主管建議履歷該怎麼寫(上)

人資主管不太看重的內容

1. 學歷：除非是剛畢業的社會新鮮人，由於沒有其他工作經歷，學歷就是很重要的關鍵；但若非社會新鮮人，專業和經驗才具價值。

例外的情況是，若從世界名校如哈佛MBA畢業，這類學歷才有可能被看重，但也視不同產業與職位而訂，例如在顧問界，學歷就比在科技界重要。

2. 華麗花俏的格式：「華麗花俏」與「創意」是兩回事，在履歷上過度花俏的裝飾無助於彌補經驗或專業的不足，甚至有時候在網路上申請職缺，許多公司會自動將履歷反白成文字格式，以便容易閱讀，所以若要裝飾自己的履歷，建議轉換成PDF檔並確保在轉換回文字時也清晰易讀。

人資主管希望求職者能做的

1. 替履歷注入更多個人性格：將經歷說明得越專業越好，但若能同時在履歷上加點幽默也能替苦悶的人資工作帶來樂趣。

2. 附上個人資訊的網路連結：若能在網路上寫點關於自己的東西，或許就能從單調的專業與工作中脫穎而出，因此建議可在網路上紀錄自己的業餘專長或興趣，並利用雲端功能開放給外界。

3. 列出一些個人娛樂：個人在工作之餘的興趣或嗜好能讓主管更了解一個人，並凸顯求職者對特定領域的熱情與用心。

最後，有些忌諱是人資主管建議不要再做的事，例如沿用微軟Word的內鍵範本、用第一人稱撰寫履歷(建議將「我協助公司……」修改為「協助公司……」)、篇幅過於冗長、人稱與時態文法混用(建議第三人稱與過去式代表已完成的成就)、誇大不實的經歷與頭銜等，都不適宜在履歷中出現。