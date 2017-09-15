只看30秒  人資主管建議履歷該怎麼寫(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）一位工程師人資主管Ambra Benjamin日前在美國線上知識系統Quora回答了些許關於招募人才的疑問，並根據自身經驗提出許多建議，對於社會新鮮人或轉換跑道的求職者都十分有幫助。

美媒Quartz引用了這篇文章，並整理出Ambra Benjamin的重要觀點。Ambra Benjamin目前負責高階軟體工程師的招募，在過去的職涯中曾招募過專案經理、企管碩士、金融、業務等眾多職位，也曾在校園中招募畢業生進入公司，而以下針對履歷的建議則是在廣泛經驗裡所得的總則。

人資主管會看的履歷重點

1. 最近的職位：人資較希望了解目前求職者的職位與近期工作內容，以及為何這影響到他們申請新工作；同時也能了解求職者在最近這個職位上是否待滿三個月，為何離職、向外尋求新發展，是否厭倦原有工作、或是被開除，而最近工作經驗又是否與新職缺相符。

2. 公司名聲與形象：人資部門一般對各公司的名聲、形象與工作內容皆有了解，從特定公司出來的員工很容易會有特定的工作習慣或性格，當然也有特例，但大體上會有這樣的考量。

3. 整體經歷：求職者的職涯是否有往上升遷的經歷、是否須承擔更多責任、職位與頭銜是否相稱(例如5人公司的副總經理就跟60人公司的部門經理不同意義)。

4. 關鍵字搜尋：求職者是否擁有人資主管在尋找的特定經驗或專長，特別是利用關鍵字搜尋，舉例來說若在尋找iOS系統的工程師，履歷內就該出現iOS的字眼，意即必須確保符合職業的關鍵字能在履歷中跳出。

5. 工作斷層：若有合理的理由，每一段經歷之間出現斷層是能理解的，例如因為照顧小孩而離開職場三年、因為嘗試創業而中斷職涯等，都是能令多數人資主管理解的原因。

Ambra Benjamin鼓勵求職者將自己中斷職涯的原因說出來，只要能有合理解釋，或是能將這段時間包裝成提升自己能力的證明，反而更能令人眼睛一亮。

6. 個人線上資料：例如自己的Facebook帳號、Twitter帳號、LinkedIn等，都是人資主管可能上網搜尋的地方，用來了解私人領域的生活和想法。

7. 履歷整體的組織架構：包括拼音、文法、用語、簡單易懂、是否清晰表達自己想法等。

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