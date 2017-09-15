台灣入聯宣達團 赴中國駐美大使館抗議

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣入聯宣達團美東時間14日上午，前往華府中國駐美國大使館抗議，除表達台灣希望加入聯合國的立場，也要求北京釋放台灣的非政府組織（NGO）工作者李明哲。



中央社報導，台灣入聯宣達團一行25人，美東時間14日上午上午9時30分左右，抵達位於華府西北區的中國駐美使館，他們手持「UN for Taiwan」的標語，並高呼口號，同時要求北京釋放李明哲。



宣達團團長蔡明憲說，台灣未能進入聯合國及參與國際組織，最大阻力就是中國政府；而中國逮捕李明哲，是在威脅台灣人民，台灣必須要向中國表達心聲。



台灣入聯宣達團發言人曾琮愷指出，宣達團成員全數到齊，在中國大使館前高呼口號，中國大使館方面並沒有人出面。當地警方隨後出面柔性勸導，抗議活動平和結束。

台灣入聯宣達團團長蔡明憲美東時間13日曾表示，今年宣達活動將藉由台灣非政府組織成員李明哲在中國的遭遇，向世界各國表達台灣入聯是「自救與人權運動」。



蔡明憲及前國安會副秘書長張旭成，13日上午在喬治華盛頓大學舉行記者會。蔡明憲指出，今年宣達團有25人，最年輕的是18歲。宣達團16日將於紐約遊行，向世界發出台灣人民的聲音，這是台灣的自救與人權運動。