返鄉人注意！台鐵中秋國慶車票下周開賣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）預計出遊和返鄉的乘客注意了！再半個月左右就是中秋佳節和國慶四天連假，台鐵今（15）日公布中秋和國慶連假分別加開33列次和267列次疏運加班車，預計19日和22日起開放售票。

今年10月4日為中秋節，為疏運人潮，台鐵自10月3日到5日加開33列次，9月19日零時起開放售票。10月3日、10月4日及國慶連假之節前及節後離峰時段加開樹林往返花蓮、臺東七折紅眼列車。

國慶連假從10月7日到10日止，台鐵將於10月6日到11日計6天，全線加開各級列車總計267列次；其中東部幹線(含南迴線)自強號126列、莒光號50列、復興號及區間車34列，共計210列次；西部幹線自強號25列、莒光號8列、復興號及區間車24列，共計57列次。10月6日、10月7日及10月10日加開東線返鄉(返工)實名制列車。

國慶假期車票自106年9月22日(星期五)零時起，開放一般民眾網路及電話語音訂票。實名制班次於9月29日(星期五)6時起開放身份證U、V開頭及106年8月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

針對東部地區疏運，10月4日、10月7日至10日止每日開行樹林=宜蘭=花蓮直達對號區間快車3往返，共30列次，並提供北－宜100元、北－花200元優惠票價。另為疏運國慶節連續假期西部幹線旅客，於疏運期間加開七堵=嘉義間(經山線)、臺中→潮州及潮州→彰化區間快車共18列次，以疏運返鄉、出遊人潮。

台鐵相關加開列車車次、時刻，已於今日起於臺鐵網站（網址：http：//www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告，歡迎民眾上網查詢。