中華電信CSR報告書獲SGS《全球永續性報導準則》保證

中華電信今(15)日榮獲SGS授證《2016年企業社會責任報告書》通過《全球永續性報導準則》(GRI Standards) 保證，成為第一家領先政府規範及同業，率先依循《全球永續性報導準則》編製CSR報告書，並通過國際公正第三方機構保證的電信業者，把長期用心投入的CSR作為，率先與國際揭露框架接軌。

授證典禮由中華電信投資長宋雲峰，代表接受SGS東亞區副總裁黃世忠所頒發的保證證書。中華電信《2016年企業社會責任報告書》除符合GRI準則外，亦參照《國際整合性報告書框架》(International Integrated Reporting Framework)，融合財務與非財務資訊，讓內、外部利害關係人更瞭解中華電信CSR推動實務的成效與永續價值。

宋雲峰表示，中華電信自2006年啟動CSR管理機制迄今，一直秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，以最完整全面的思維，強化CSR與營運活動的連結，並重視利害關係人的溝通與訊息揭露。在證交所已強制企業須於2019年全面依循《全球永續性報導準則》編制CSR報告書的規範下，中華電信自願性提早兩年達成，主要是期望藉由最新的CSR資訊揭露框架，讓所有的CSR作為更立意明確、架構清晰、程序順暢及效果精實。

多年來，中華電信致力運用ICT本業長才與技術資源，投入於普及建設與社會參與，已被視為台灣「社會共融」先行者，更不斷與國際接軌，響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，及我國「數位國家‧創新經濟」發展方案(DIGI+)，以全面性的CSR行動，擴大對社會的正向影響力。

中華電信董事會日前通過《中華電信企業社會責任實務守則》後，未來將以更全面性的思維，聚焦及回應利害關係人所重視的議題，並提升公司治理、環境保護及社會共融等作為，擴大及落實社會正向影響力，期再創CSR新頁，堅定朝著「最有價值與最值得信賴的資通訊公司」願景不斷邁進！