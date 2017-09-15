〈時評〉應以太陽光電經驗推動地熱發電

對我來說，本週最大的新聞並不是賴清德院長組閣後拍板公務員明年調薪漲3%。而是9月10日自由時報報導「競標破盤、平價太陽能快來了。嘉義縣鹽灘地標案、新加坡廠商祭出2.6元遠低於躉購匯率4.54元」、「國有地設太陽能外資低價搶標國內業者憂心」。另外一則是9月12日報導「太陽能飛機之父來台與Gogoro結盟」。這位被稱太陽能飛機之父的皮卡德(B.Piccard)，他是駕駛著一架太陽能飛機「陽光動力號」飛繞地球一圈。

其實我在十一年前(2006年)在德國慕尼黑就聽過他的演講。那一次是世界半導體產業(SEMl)年會在慕尼黑舉行。慕尼黑那次年會是SEMI第一次將PV太陽光電放到討論主題。而在年會的晚餐特別來賓，就是這位皮卡德先生。他的演講我雖然細節不記得，但是有幾件事情印象深刻。

皮卡德先生說他是探險家第三代，他祖父乘坐飛船在空中拍下地球是圓弧的影像。他父親乘坐一個壓力桶降落到馬里亞納海溝，是當時在海底最深探險記錄的保持人。他想他這個第三代，到底要做什麼呢？在提出「太陽動力號」之前，他曾經乘坐一艘飛船飛越相當遠的距離。我印象中似乎是在西藏地區，具體地點不復記得。但是對他講的內容有幾項記得非常清楚。

他說：第一、你不能只靠天上自己的感覺，而是需要地面上一些氣象專家給你資訊來做航向的判斷。例如說當時吹著西風，地面的氣象員告訴他要往北飛，為什麼要往北飛呢？因為往北飛以後會碰到更高地的另外一個風向，這樣才能到達他的目的地。第二、需要的時候你要丟掉包袱。所以他為了要飛往高空，他把一些東西包括很重的飲水直接丢掉，使得他的飛船可以更往高空飛去。這樣他終於降落到目的地。另外一項就是在11年前他提出要打造全太陽能飛機的概念時，被嗤之以鼻。但是他說服了一些朋友給他支援，說服了企業界跟他合作開發。終於它完成了這架「太陽動力號」，並且成功的飛繞地球一圈，雖然航行仍需降落補給。

太陽能飛機之父的皮卡德(B.Piccard) (照片由中央社提供)

再來如製造一架第2代太陽動力飛機，能夠不需要降落就繞地球一周。我記得他在演講的時候，他提到這架新款飛機的設計，第一、要有很長的機翼以便滑翔，及有足夠覆蓋太陽能板的面積。第二、在飛行的時候，白天盡量往高空飛，除了高空可能陽光比較充足之外，更重要的是夜晚還可以靠著滑翔漸漸落下，這樣才會飛得遠。我們今天終於看到皮卡德完成了他的第一階段的任務，接下來就是如何把他完成的成果擴大。萊特兄弟當年飛機製造出來的時候，其實也只飛了數10秒而已，飛機現已成為人類長途旅行的主要工具。相信太陽動力的飛機在不久的將來，也可以非常成功的變成我們主要空中交通工具。

接下來我們要來討論一下太陽光電廠在台灣發展的現況。記得在2008年莫拉克颱風來襲之後，屏東林邊地區淹水果園復育困難，當時屏東縣長曹啟鴻提出「養水種電」的概念，並且成功了整合當地的農民以及業界包括李長榮化工、華宇等，在屏東設太陽光電廠。

開始養水種電，當時的一度電收購價14元，後來馬政府欲將收購價降3元。並且堅持不能以簽約日而是以送電日為準，造成不少的騷動與批評。如今還沒有十年，我們看到大型太陽光電廠的躉購匯率已經降到4.54元，而廠商祭出的投標價已經達到2.6元，與台電平均的發電成本是一樣的，甚至更低了。這代表整個太陽光電產業的成功。當然不是台灣一國的力量，而是全世界各地太陽光電發展及半導體產業投入的成果。

目前我們看到海上風機，政府收購價格是一度電7元以上。由於利潤高也造成世界各地海上風機大廠來台灣投入海上風電廠。再者2016年執行的沼氣發電躉購費率一度電由前一年3.9元提高到5元以後，也造成很多廠商投入。

關於地熱發電躉購匯率由原先每度電5.2元，5年前莫名其妙被降為4.8元，雖然三年來維持在4.94元，9年前推出到今天為止，一度電都發不出來。那麼為什麼不能比照沼氣發電，明年一次提高到合理的價格。沼氣發電建置成本1MW要2.04億元，一年的發電時間6,450小時，每度電收購價是5元；地熱發電建置成本1MW為2.56億元，一年發電時間6,400小時，應該要6.3元一度電才合理。政府為什麼不能在明年地熱發電的躉購匯率拉高成這樣的收購價呢？只要產業帶動起來，長遠來講，地熱的收購價格還是會很快下降的。靠暫時的高收購價來推動台灣的地熱產業，對台灣再生能源的發展以及非核家園的達成，是非常關鍵的。

因為地熱是可以當成基載來使用。尤其是深層地熱可以大量開發，深層地熱的挖井的成本是淺層地熱的好幾倍。具體的數字，我們可用工研院在新北市四磺子坪挖1,300公尺花費大約3,000萬元，而科技部在宜蘭三星紅柴林挖兩口井總共5,000公尺，一口2,200公尺、一口2,800公尺，總共花了2億元。由這樣的事實可以看出深層地熱每度電收購價為淺層地熱的兩倍也不過分。

因此我具體建議、淺層地熱每度電6元，在4,000公尺以上的深層地熱應該一度電由目前4.94元先拉到9元以上。這樣台灣的淺層地熱產業及更重要的深層地熱產業，才可以快速發展。2025非核家園達成才會有更具體的把握。這是我們在賴内閣第一次院會9月14日對賴内閣的最誠摯的呼籲。

照片由中央社提供