紀念珍．奧斯汀逝世200週年 新版10英鎊正式發行

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）19世紀英國才女作家珍．奧斯汀（Jane Austen）版的10英鎊鈔票正式發行，繼女王伊莉莎白二世，19世紀社會改革家佛萊（Elizabeth Fry）以及白衣天使南丁格爾（Florence Nightingale）後，《傲慢與偏見》作者珍．奧斯汀成為第4位登上英鎊鈔票的女性。

適逢作家珍·奧斯汀（Jane Austen）逝世200週年，英國央行印製10億張奧斯汀版新塑膠鈔票，鈔票上還有一段引用自《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）第11章中的經典名句：「什麼娛樂都比不上閱讀帶來的樂趣！」（I declare after all there is no enjoyment but reading！）。

而英國政府近年來大力推行以塑膠鈔券取代現行紙鈔，目前面額5、10、20英鎊的紙鈔都已逐漸被汰換。與舊版鈔票相比，膠鈔設計不僅防汙力更好，還有更高端的防偽功能，使用壽命也較原版長出250%，鈔票左上角也首次新增點字設計，以供視障與高齡使用者分辨面額。

不過珍．奧斯汀版的紙鈔發行過程則是一波三折，2013年，英格蘭銀行宣布，將以前首相邱吉爾取代維多利亞時代的獄政改革推手，弗萊（Elizabeth Fry），成為新版5英鎊鈔票的新面孔，也就是說，舊版的佛萊鈔票在今年五月停止流通後，英鎊鈔票只剩女王一名女性，引起女性主義者的抗議及不滿。

當時原本10 英鎊的新鈔是計畫以提出《演化論》的生物學者達爾文，外界認為，英銀最後決定以奧斯汀鈔票取代達爾文，主要是希望平息邱吉爾鈔票取代佛萊所引起的不滿聲浪。