紀念珍．奧斯汀逝世200週年 新版10英鎊正式發行

(台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合外電報導)19世紀英國才女作家珍.奧斯汀(Jane Austen)版的10英鎊鈔票正式發行,繼女王伊莉莎白二世,19世紀社會改革家佛萊(Elizabeth Fry)以及白衣天使南丁格爾(Florence Nightingale)後,《傲慢與偏見》作者珍.奧斯汀成為第4位登上英鎊鈔票的女性。

適逢作家珍·奧斯汀(Jane Austen)逝世200週年,英國央行印製10億張奧斯汀版新塑膠鈔票,鈔票上還有一段引用自《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice)第11章中的經典名句:「什麼娛樂都比不上閱讀帶來的樂趣!」(I declare after all there is no enjoyment but reading!)。

而英國政府近年來大力推行以塑膠鈔券取代現行紙鈔,目前面額5、10、20英鎊的紙鈔都已逐漸被汰換。與舊版鈔票相比,膠鈔設計不僅防汙力更好,還有更高端的防偽功能,使用壽命也較原版長出250%,鈔票左上角也首次新增點字設計,以供視障與高齡使用者分辨面額。

不過珍.奧斯汀版的紙鈔發行過程則是一波三折,2013年,英格蘭銀行宣布,將以前首相邱吉爾取代維多利亞時代的獄政改革推手,弗萊(Elizabeth Fry),成為新版5英鎊鈔票的新面孔,也就是說,舊版的佛萊鈔票在今年五月停止流通後,英鎊鈔票只剩女王一名女性,引起女性主義者的抗議及不滿。

當時原本10 英鎊的新鈔是計畫以提出《演化論》的生物學者達爾文,外界認為,英銀最後決定以奧斯汀鈔票取代達爾文,主要是希望平息邱吉爾鈔票取代佛萊所引起的不滿聲浪。