台南大億麗緻酒店尾牙春酒專案預訂開跑

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）歲末年初之際，是與工作夥伴共同慶祝豐收的時節，台南大億麗緻酒 店用專業貼心服務為您規劃完美尾牙春酒饗宴，即日起開始接受預訂 「尾牙春酒專案」，專案使用日期2018年3月31日前， 提供中西日式餐廳、鐵板燒及宴會廳之選擇，提供大小型尾牙春酒需 求，滿額贈等多樣優惠及好禮！

「國際宴會廳」 〝中式桌席〞5桌以上即適用，每桌8,000元之 桌席贈六瓶啤酒或一瓶紅酒、每桌10,000元之桌席贈紅酒無限 暢飲及免收開瓶費，每桌12,000之桌席贈送紅酒無限暢飲、每 桌6瓶啤酒及免收開瓶費，以上皆贈盒裝果汁或烏龍茶無限暢飲。〝 西式自助餐〞凡80位以上，每位可享899元之優惠價，每50位 即贈無酒精雞尾酒1缸，專案消費滿額贈餐券或住宿券，以上皆需另 加一成服務費，上述專案2017年12月31日前預付訂金享免一 成服務費。

「竹川日本料餐廳」 日式桌席一桌即適用，每桌10人1 2,000元另加一成服務費，平日一~五用餐免收一成服務費， 單張發票消費滿5萬贈「元氣午餐套餐券」一張，單張發票消費滿1 0萬贈「竹川套餐券」兩張。

「共同市場歐亞自助餐廳」 30~80位用餐每位700元起，81 位以上用餐每位685元起，每滿30位成人即贈「共同市場平日午 餐劵」一張。 「亞洲食錦鐵板燒」 每人1450元另加一成服務費， 用餐15位成人以上即適用，除了可享果汁無限暢飲、免收開瓶費及 啤酒類買五送一優惠，每滿20位成人還贈「法國紅酒」一瓶！

「 尚軒中餐廳」 獨立包廂每桌10人即適用，包含每桌8000元之桌 席、10,000元之桌席贈盒裝果汁2瓶、12,000元之桌席 贈盒裝果汁暢飲，以上所有餐飲費用需加一成服務費，消費滿30, 000元以上贈港式點心券乙張，消費滿50,000元以上贈片皮 鴨券乙張。。

豪華大方的環境及精緻多樣的美食佳餚，為老闆增添光彩，並與夥伴 們留下感恩美好的共同回憶，專案詳情參閱官網www.tayih landis.com.tw，訂位專線(06)213-5555 。喝酒不開車 安全有保障。