全球死因大調查 5分之1與不良飲息習慣有關

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據2016年全球疾病負擔研究(Global Burden of Disease Study)指出，當年度共有1.288億人死亡，5470萬人出生，有五分之一的人死於不良的飲食習慣，有710萬人死於菸害。該研究周四發表在國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。

研究還發現，全球有11億人口患有精神疾病和藥物濫用的情形，而且重度憂鬱症是影響人類健康的十大原因之一。

大約有72%的人死於非傳染性疾病；其中心臟病是導致早死的主要原因，約950萬人，十年間人數成長了19%。143萬人死於糖尿病，十年內成長31%。另外，死於火災、戰爭和恐怖攻擊等天災人禍的人數也增加不少。

除此之外，超過100萬人分別死於愛滋病和結核病，超過70多萬人死於瘧疾。200萬名產婦和新生兒死於生產的併發症。

Christopher Murray教授表示，我們發現近十年來人類平均壽命不斷上升，尤其在5歲以下幼童和重大傳染疾病的死亡率更有顯著的下降。五歲以下的死亡人數史上第一次低於500萬人。

2016年，全球女性平均壽命為75.3歲，男性69.8歲，日本仍然是最長壽的國家，平均83.9歲，而平均壽命最低的則是中非共和國的50.2歲。

該研究在今（2017）年邁入第20周年，由西雅圖華盛頓大學健康指標評估研究單位的研究人員所编撰，研究數據來自全球195的國家和地區，該研究針對人類各種健康威脅進行全球研究，並每年更新各種疾病風險負擔。