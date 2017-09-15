聯合國大會在即   巴基斯坦再提喀什米爾爭議

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）69年前當喀什米爾問題在聯合國首次被提出，69年後，印度與巴基斯坦邊界的喀什米爾爭議將於下週再度浮上檯面。

美媒Quartz報導，巴基斯坦駐聯合國大使Maleeha Lodhi表示，巴基斯坦總理Shahid Khaqan Abbasi將於21日聯合國大會發表演講時，再度提出喀什米爾衝突，特別是目前雙方政府的溝通停滯而無法有效解決問題。然而印度卻不為所動。

分析師認為這是一種「轉移注意力戰略」，因為此時巴基斯坦境內尚存在恐怖份子活躍的問題。

Lodhi在聯合國總部接受訪問時表示，「當雙邊對話機制被印度政府片面中止，由巴基斯坦向國際社會掀起喀什米爾問題就變得更為重要」，「讓國際社會聽到巴基斯坦的聲音很重要，而他們也會清楚聽到喀什米爾的聲音。衝突，並不是能讓這地區和平的方式。」

對此，印度駐聯合國大使Syed Akbaruddin表示巴基斯坦有權提出任何議題，「每個人都有提出意見的自由」，「他們去年就嘗試這麼做，已經很多次了，但沒有得到任何一個國家的支持。」

去(2016)年，巴基斯坦與印度政府曾就雙方諸多衝突進行和平對話，但1月在印度的帕坦科特(Pathankot)空軍基地遭據點於巴基斯坦的恐怖份子攻擊後，對話隨即停止。

3月，巴基斯坦又宣稱他們在俾路支省(Balochistan)逮捕到印度間諜，印度政府否認，僅說這位人士是印度退休海軍將領。

印度也稱，除非巴基斯坦停止或確保印巴邊境不會再有恐怖活動，否則不會重啟雙邊對話。

Akbaruddin表示，「我們先前就曾表示，任何對話的開啟都要建立在良善有益的氛圍下。有這種氣氛，我們才準備好進行對話。」

同時，Lodhi強調由於對話中止，巴基斯坦只得從國際社會得到更多關注，「我們持續盡力將喀什米爾的問題抬升到國際層次，確保國際社會知道我們在哪、喀什米爾居民多麼希望聯合國能協助實踐他們的權利與義務」，「而總理也將在聯合國大會上發表這樣的議題。」

但分析師質疑這些宣傳的有效性。華盛頓威爾遜國際學者中心的南亞資深研究員Michael Kugelman說，「儘管巴基斯坦努力想讓喀什米爾問題受到國際關注，但對許多關鍵國家、特別是美國而言，喀什米爾並不在討論範圍內。」

他補充道，「對西方國家而言，喀什米爾凸顯的威脅性遠比北韓或伊斯蘭國還要小。」

上(8)月，美國總統川普才公開指責巴基斯坦是「混亂、暴力與恐怖份子的溫床」，因此激怒巴基斯坦中止與美國的對話。而在本(9)月稍早，金磚五國才剛發表聲明，內文首度出現「據點於巴基斯坦的恐怖組織」一說法。這被視為是印度的一次外交勝利。

Kugelman表示，「多年來巴基斯坦陷於壓力之中，也極力想擺脫這些束縛。而其中一種方式就是轉移注意力、尋求牽制，這就是為何它傾向透過年度聯合國大會引起關注。」