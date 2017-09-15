文化部圓夢計畫獲獎助者 榮獲德國紅點設計獎

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）106「文化創意產業創業圓夢計畫」年度獲獎助者吳芳怡以「Moss包裝設計」贏得素有設計界「奧斯卡獎」的德國紅點設計大賽包裝設計獎，並受邀於10月底赴德國領獎。細細欣賞獲獎作品，運用環保材質，除結合工藝與在地文化特色之外，亦兼具傳達臺灣特有植物物種-苔蘚之意象。

吳芳怡選用70%回收再生紙，並以繽紛的配色，演繹了孢子互相連結繁殖的理念，她說: 「在文化部創意圓夢計畫的整合下，「Moss島嶼」計畫希望以視覺藝術結合產品，深化產品內涵，形成商業模式，希望在文化部輔導下，成為本年度創業圓夢計畫的標竿」。

從小在農地上長大的吳芳怡，對於植物與山林特別有親切感，畢業於國立台中科技大學商業設計系，經歷了平面設計、攝影與展場設計的歷練，將公司經營理念-把綠色風景帶入生活，致力於舒緩現代人的壓力與緊張生活。

吳芳怡與亞洲大學視覺傳達碩士劉經瑋組成團隊，入選106年度「文化創意產業創業圓夢計畫」計畫，兩個人合作的作品在全球50個國家，超過8,000件作品中脫穎而出，「Moss包裝設計」是桌上玻璃盆景的商品包裝，盆景中以苔蘚作為主要植物。文化部表示「Moss島嶼」以臺灣特有的生態文化呈現包裝設計之美與創意，讓世界各國驚艷臺灣之美，展現「越在地、越國際」的理念，文化部未來將持續運用各種政策資源讓在國際獲獎者能有繼階的生涯規劃與發展。

文化部「文化創意產業創業圓夢計畫」提供有意投入文化創意產業工作者第一桶金。