再任APEC特使否 宋楚瑜尊重總統決定

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）親民黨主席宋楚瑜今年是否續任總統蔡英文特使，出席亞太經濟合作會議（APEC）引發關注。宋楚瑜今天說，任命APEC特使是總統職權，尊重總統決定。

宋楚瑜出席「中美洲獨立196週年紀念日酒會」，面對媒體詢問今年是否續任APEC特使時說，「那是總統權」，完全尊重政府決定，他不適宜評論。

被問到今年是否有被徵詢？他說，「所有相關事情都必須要由總統做決定，我們必須要尊重總統職權」。

媒體追問如果被徵詢，是否願意再度擔任APEC特使？宋楚瑜表示，「以前曾經徵詢我去為國家工作的事情，我都很願意」，放下任何黨派色彩，一起共同為台灣中小企業成就向世界發聲。

外傳剛卸任行政院長職務的林全可能代表蔡總統，出任今年APEC特使；宋楚瑜表示，重點是要能向國際分享台灣經濟發展經驗。

他談到去年參加APEC經驗說，成功原因是「改變過去的論述」，強調台灣長處，提供他國借鏡，特別是分享台灣中小企業成功經驗。

今年APEC經濟領袖會議將於11月10日到11日在越南峴港市舉行。總統府目前尚未宣布擔任蔡總統特使人選。1060915