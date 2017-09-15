雀巢正式收購藍瓶咖啡 文青咖啡神話破滅

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）Nestlé雀巢公司正式宣布收購藍瓶咖啡！藍瓶賣出市值約5億美元68％股權予國際食品業巨頭，有了雀巢加持的藍瓶，未來將有能力與星巴克、Keurig Green Mountain這兩大咖啡品牌相抗衡。

發跡於加州奧克蘭、被視為文青咖啡的藍瓶咖啡，估計將讓不少粉絲失望，不過藍瓶隨即發出聲明，表示收購後管理階層將留任，雀巢只會扮演輔導角色，並不會干涉公司政策。

藍瓶咖啡因主打「精品咖啡」，從矽谷、舊金山灣區到洛杉磯、紐約、東京都有藍瓶咖啡的分店，店內裝潢明亮簡潔，因有如走路販賣科技產品的Apple Store，而得到「咖啡界的Apple」之稱，甚至還在各地掀起品嘗咖啡豆的「第三波咖啡革命」。

「藍瓶咖啡在美國及日本已經是最大的精品咖啡品牌。」歐洲風險投資公司Index Ventures合夥人Mike Volpi表示：「他們成功證明了James跟Bryan(藍瓶咖啡創辦人與執行長)有多天才，以獨特品味跟價值，得到大批的粉絲，藍瓶咖啡巨大的品牌影響力吸引我們投資的興趣，看到他們建立公司是非常可喜的。」

咖啡一直是受矽谷投資者歡迎的投資，因此藍瓶咖啡跟philz coffee 深受青睞。這次收購已經不是雀巢對咖啡市場的第一次行動，雀巢目前已是美國即溶咖啡的最大供應商，旗下有Nespresso咖啡膠囊和Nescafé即溶咖啡等兩個咖啡品牌。

如此這種國際食品公司入主小眾精品品牌的行動，勢必讓許多文青擁護者感到失望，擔心向來講究品味、在細節堅持的藍瓶咖啡，未來的發展、品牌風格會不會逐漸走向譁眾取寵的不歸路。