中華電信歡慶開賣十週年搭配指定資費iPhone 8購機價0元起

中華電信與蘋果攜手開賣iPhone十週年，今(15)日宣布iPhone 8系列新機資費，自9月22日起，申辦「大4G購機方案」，月付1,399元起，iPhone 8 (64GB) 購機價只要10,990元；若月付2,699元，iPhone 8(64GB)或iPhone 8 Plus(64GB) 0元帶回家！此外，中華電信也加碼iPhone 7等指定機型降價優惠，最高折抵5,500元，無論新舊iPhone，中華電信優惠最十在！且「奇機重現」服務同步自9月22日起推出限時優惠，搭配指定購機方案申辦「奇機重現」，不限資費及機型，中華電信再送第一個月免月租費，現在申辦iPhone立即享受四大保障服務！

中華電信開賣iPhone迎向十週年，從iPhone 3G到今年的iPhone 8系列新機，十年來始終如一，堅持提供最優質的通信服務與最超值的購機優惠。中華電信行動通信分公司總經理涂元光表示：「中華電信是全台第一個引進iPhone的電信業者，一路以來我們見證iPhone帶動台灣智慧型手機和行動上網的普及、對使用者上網行為的轉變、促使加值服務產業的蓬勃發展，十年來累積的iPhone客戶數近210萬，累計銷量更是台灣電信業之冠。為感謝果迷的支持與愛戴，中華電信將積極爭取iPhone新機貨量，同時推出iPhone 指定機型限時優惠，以最實在的優惠滿足果迷。」

凡申辦「大4G購機方案」，月付1,399元起，iPhone 8(64GB)與iPhone 8 Plus(64GB)購機價分別為10,990元、與14,300元；若月付2,699元起，64GB的iPhone 8或iPhone 8 Plus 購機價均為0元！合約期間再享4G上網無限用、行動最大網網內免費、全國超過5萬個CHT Wi-Fi熱點免費用等優惠。此外，老客戶或行動VIP客戶另享加碼優惠，購機價最高現折5,000元！購買iPhone 8及iPhone 8 Plus，刷中國信託信用卡再享12期0利率，輕鬆升級iPhone趁現在。