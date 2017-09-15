首宗陸生共諜案  周泓旭一審1年2月徒刑

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北地方法院審理首宗中國學生共諜案，政大畢業生周泓旭被控受中方指示來台發展共諜組織，全案今(15)天宣判，依違反《國家安全法》判處周男1年2月，可上訴。

政治大學企業管理研究所畢業生周泓旭，被控受中方指示來台發展共諜組織，試圖吸收我外交部年輕官員赴日本交付外交機密資料未遂。

全案今天宣判，依違反國家安全法判處周男1年2月，可上訴。審判長判後諭知解除周泓旭的禁見，但仍持續羈押。

周泓旭涉嫌犯下《國家安全法》第2-1條「為敵發展組織罪」規定，為外國或大陸地區公務機構或其委託的民間團體，刺探、蒐集、交付、傳遞公務秘密資料，或發展組織，可處5年以下有期徒刑，可併科罰金100萬元以下，自首者可免除其刑，偵查或審判中自白可減刑。

29歲周泓旭來自中國遼寧省本溪市，2009年就讀浙江大學時就曾來台於淡江大學擔任交換學生數月，2012年9月進入政大企研所攻讀碩士，去(2016)年7月畢業。

報導指出，2014年7月周泓旭參加兩岸活動結識擔任「大陸地區黨務或其他公務機構」之李姓秘書，接受李的餐敘招待，應李要求物色、引介台灣現職公務員及有影響力人士赴境外第三地與大陸官員認識，並提供相當報酬。

周泓旭再度赴台後，多次遊說台灣官員為大陸工作，去年8月返回中國，繼續鎖定求學時認識的一位外交部年輕官員，透過「微信」通訊軟體隔海頻問他加入「組織」的意願，欲策反他赴日交付機密外交資料，酬勞是免費赴日旅遊，以及尚未出價的美金金額，同步洽談工作、安排與大陸官員會面。

今(2017)年2月，周泓旭再以「台灣詠銘國際公司」董事身分申請來台，2月19日入台親自與該位官員洽談，周泓旭請該位官員代為蒐集機密，已談妥如果同意為陸方工作，每季可以至少領取美金1萬元，但官員愈聊愈覺得不對勁，向上通報檢舉。

3月9日，台北地檢署指揮調查局國安站，搜索周男位於台北的租屋處，查扣其手機、筆電、過濾通聯紀錄，並逮捕周男到案，檢方訊後認為周男涉嫌重大，供詞避重就輕，向北院聲請羈押禁見獲准，7月6日提起公訴。

全案移審北院後，法官仍認周男租屋而居，住所不定，有逃亡之虞，諭令羈押迄今。因事涉國家安全與外交機密，全案採不公開審理，由於周認罪，因此僅2個多月即審結宣判。