里山倡議精神 串聯全國生態保育綠色網絡

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 農委會林務局15日在國立自然科學博物館舉辦全國性里山倡議夥伴關係工作坊，亦為接下來二天的環境教育研討會拉開序幕。該研討會有來自全臺各地超過50單位，包含政府部門、學校、綠色產業實務工作者及200位夥伴齊聚一堂，討論台灣里山倡議夥伴關係網絡的推動願景。

林務局說，2010年，聯合國和日本政府攜手啟動「國際里山倡議夥伴關係網絡」，在全世界推動人與自然和諧共生的里山倡議精神，台灣引進後，各地秉持里山倡議精神、從事農村生產地景保全活用的社區愈來愈多、也益加蓬勃發展。

林務局與東華大學合作，致力建立全台本土的夥伴關係網絡（TPSI），獲得國際里山倡議網絡大力支持。TPSI每年也邀請北、中、南、東區各地有志於實踐和交流「里山倡議」目標和作法的工作者和相關組織，進行全臺各區實地踏查及交流工作坊，目的在於促進社區與部落組織、民間機構、綠色企業與政府相關部門，針對里山倡議所涉及之問題、目標、策略、行動計畫等進行討論，並探索和精進可行作法，提升彼此的知識與行動力。

東華大學李光中教授表示：「這兩年東華大學與林務局合作，建立『TPSI』，是為了推動國際參與、政策研究、知識增進、能力培育和實地實踐等5個面向工作，兩年來已辦理8次分區工作坊，臺灣民間各地有相當豐沛的能量，能有效推動里山倡議之本土實踐策略。」

一手導入里山倡議概念的林務局局長林華慶表示，近30年，農地上的開發和污染使淺山棲地受到嚴重破壞，林務局自2009年開始從水梯田的角度切入溼地生態系復育，2010年帶進國際里山倡議概念，希望帶動原鄉產業的發展，找回人對土地的認同，重建里山、里海生活的樣貌。目前里山倡議理念已在各地開花，有許多民間團體依里山倡議精神深耕發展，未來將結合各區夥伴，進一步展開國土生態綠網計畫──從示範區走向網絡化、系統化的發展；從中央的軸線，沿著河川或公路的綠帶、灌溉水圳的藍帶到海岸區，配合生態造林、動物通道、友善生產等策略，串聯森川里海，搭建全國綠色生態保育網絡。

林務局期盼未來擴大里山倡議成果，編織「森、里、川、海」廊道成為國土生物安全網，使臺灣的生態、農業與地景永續共榮。