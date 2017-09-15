NASA：最後的吻別！卡西尼號15日光榮退伍

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 「卡西尼號」（Cassini）即將在今(15)天光榮退伍。歷經20年的太空旅行，卡西尼號將穿越土星大氣層，以分解蒸發的壯烈方式墜落土星表面，結束13年的土星任務。

根據美國航空太空總署(NASA)資料，人類探索土星源於1997年10月15日將卡西尼-惠更斯號(Cassini-Huygens)探索器發射升空，並於2004年抵達土星開始，展開探索土星、土星環等觀測任務。《哈芬登郵報》(The Huffington Post)報導，「卡西尼號」取名自發現土星四顆衛星的義大利天文學家卡西尼（Giovanni Cassini）。

這項計劃是由美國、歐洲、義大利太空總署聯合執行，而這架探索器共分成兩部分，其一卡西尼號是環繞土星飛行的太空探測船，另一是惠更斯號負責登陸土星最大的行星「土衛六」進行實地考察，並在完成任務時功成身退。僅留卡西尼號繼續土星繞行任務，成為史上歷時最長的行星探索任務太空船。

法媒《20 minutes》報導，很少有太空船被放到土星軌道上繞行，雖然先鋒11號、航海家1號和2號 (Voyager 1, Voyager 2) 都曾造訪過，但後兩架探索器也只有短暫的飛越土星。只有卡西尼號持續13年以不同的軌道繞行土星，觀察星球四季活動。

一名天體物理學空間研究與儀器實驗室(Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique, LESIA) 的天體物理學家Bruno Bezard 說，「我是在1980年時參與這項任務，卡西尼已經佔據我的職業生涯的一大半了。它的消失『意味著我時代的結束。』」

土星 (圖片載自NASA官網)

根據法國科學研究中心(Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) 報導，卡西尼-惠更斯號的任務集結了三家太空總署的合作，囊括19國、運用18個科學儀器；所收集回來的數據則由26國近千名研究人員一同參與分析。

卡西尼-惠更斯號在土星周圍繞行13年，除了傳回大量的數據，發現像是土星最大的自然星球土衛六(Titan，又名泰坦)的液態甲烷海，還有小月亮土衛二（Enceladus，又名恩克拉多斯衛星）的地下海洋，以及行經土衛二的南極時從光譜儀收集到的資料，顯示海底熱泉噴出物中有檢測到氫分子。而這項發現在今(2017)年4月時，被科學家解讀為「生命存在的可能性」。

另外，卡西尼還傳回了超過45萬張的照片，也曾參與土星的四季變化，其中春分時最大的颶風發展更有利科學家暸解土星氣象變化。這些統計數據到2017年8月29日已出版了近4,000份科學出版物。

卡西尼的任務即將接近尾聲，NASA工程師們用「最後的吻別」來形容。《哈芬登郵報》引述Linda Spilker表示，「探索器會在潛入土星時傳回最後的數據」。亦即穿越大氣層時，機上的儀器會傳回土星的大氣層資料，這將有利於暸解它的形成和發展。

圖片載自NASA官網