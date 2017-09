臺灣編舞家黃翊 獲邀保加利亞國際當代舞蹈週

(台灣英文新聞/黃慧瑜 台北綜合報導)獲選2019年「歐洲文化之都」的保加利亞普羅夫迪夫市(Plovdiv)將於9月23日至10月15日舉辦「第10屆國際當代舞蹈週」(ONE DANCE WEEK),臺灣新生代頂尖舞蹈家與編舞家黃翊作品「黃翊與庫卡」獲邀擔任該活動開幕首演節目,並獲駐德國代表處文化組大力支持,展現我當代舞蹈文化軟實力。

2017年「第10屆國際當代舞蹈週」活動將邀集來自澳洲、亞洲、北中南美洲、非洲及歐州等17個頂尖表演團體共襄盛舉。17個表演團體來自我國、日本、南韓、新加坡、墨西哥、加拿大、美國、比利時及捷克等國。本活動2個主軸為「捷克焦點」及「聚焦東亞-WOW-Asia」,其中「聚焦東亞-WOW-Asia」分別邀請來自臺灣、日本、南韓及新加坡等4國共5個表演團體,而黃翊是代表臺灣的團隊並且擔任開幕首演節目,十分難得。

首演節目「黃翊與庫卡」是透過電腦及數位科技3維空間(身體、空間與時間),展現數位表演藝術的精髓,以數位化時間與空間的創作,消除具體存在的形式,同時表演場景在科技的轉變下,被整合入一個不斷變化的奇幻空間。透過數位劇院,「黃翊與庫卡」創造了各種有趣的劇場概念及奇幻想像,新奇地演出讓心智改變身體,也單純地讓劇場架構轉變心智,是文化與科技完美結合,有別於傳統表演藝術,令人耳目一新。

「黃翊與庫卡」除了在保加利亞演出,團隊後續將前往斯洛伐克布拉迪斯拉發「舞動當代舞蹈藝術節」(BRATISLAVA IN MOVEMENT)及匈牙利布達佩斯「當代藝術之家」(Trafó - House of Contemporary Arts in Budapest)等重要藝術節及機構巡演,輻射文化交流效果。