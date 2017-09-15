泰利掀巨浪  台北港引水人值勤不慎落海身亡

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北港引水人辦事處主任袁順光，昨(14)天上午6時多準備帶領貨輪進台北港時，疑似攀爬引水梯不慎墜海，經送醫急救後宣告不治。



《中央社》報導，交通部航港局北部航務中心主任張德義昨天下午受訪表示，由於颱風泰利海上警報尚未解除，事發地點當時湧浪約4到5公尺高，對引水人是很大的挑戰，懷疑袁順光因為浪大而墜海，不過確切發生原因，仍有待調查後才能釐清。



張德義指出，63歲的袁順光上午6時25分，搭乘工作船「永華6號」，前往距離台北港1.5浬處，準備帶領長榮海運「長都輪」進港時，疑似攀爬引水梯時不慎墜海。



「永華6號」於上午6時33分救起袁男，救援過程約8分鐘，雖然當時袁男穿著救生衣，但救起時已昏迷，工作人員立即實施心肺復甦術急救，並通報消防隊在台北港東16碼頭待命。



張德義表示，袁順光約在上午7時送到淡水馬偕醫院，經過一個多小時搶救，上午8時28分宣告不治，事件發生後，台北港引水人辦事處和北部航務中心立即派員前往慰問家屬。



張德義指出，袁順光從民國94年起擔任引水人業務，對台北港水域非常了解，因表現優異升任主任，對於今天發生不幸，感到非常意外和難過。

《聯合新聞網》指出，所謂「引水人」就是在大船進港時，由於外來船隻對港口地形不熟悉，可能有暗礁、障礙物等，引水人因此會搭乘接駁船靠近大船，透過繩梯爬上大船，再以口令指揮船舶出入港。因為要在小船與大船間爬上爬下，海浪是威脅最大的殺手。

基隆港引水人辦事處主任方信雄是資深引水人，他表示引水人全年無休、24小時輪班，「外界以為薪水高，但其實在賣命，非常辛苦」，雖明知有大浪有危險，還是要出勤，尤其颱風前後，引領大船進港避風，或出港離開。

方信雄說，太陽下山後挑戰才開始，月黑風高，搭小船出海跳大船，爬梯要是失手落海，斷手斷腳年年上演。除夕夜或寒流來襲，只要有船進港，引水人都得出勤，不能說不。

引水人每月薪水數十萬元，但門檻也高。除了得航海相關科系畢業，從商船的船副（二、三副）經考試升到大副後，再考試升到船長，船長再參加領港員考試的學科和術科，考上之後僅取得資格，還得等到有空缺後，還得實習3個月，通過才能正式成為引水人。