瑞典國會議員提案挺台參與ICAO

（中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電）台灣參與國際組織受到不公平對待，瑞典國會議員席柏出面挺台，近日提案籲請瑞典行政部門支持台灣參與第40屆國際民航組織（ICAO）大會。

駐瑞典代表處今天表示，席柏（Caroline Szyber）9月12日在國會提案，公開籲請瑞典行政部門支持台灣參與第40屆ICAO大會。

席柏在提案中指出，台灣在政治經濟社會各個方面發展卓越，高科技產業舉世聞名，是華人世界中的楷模國家，也是民主價值的悍衛者。與20國擁有外交關係，與美國也保有深度的非官方往來，並在許多非邦交國家設立代表處。

他認為，台灣雖是地球村重要的一員，卻常被摒棄在許多重要國際組織大門之外。例如台灣是全球飛航運作重要的一環、負有保障區域及全球飛航安全責任，若能出席大會，將有助實踐大會對保障全球民航安全目標。

為協助台灣參與ICAO，席柏另指出，ICAO大會議事規則載明「由理事會或大會正式邀請出席大會會議的非締約國和國際組織可以觀察員名義與會」。ICAO向來均有逾40個非締約國和國際組織受邀以觀察員名義出席大會，台灣應受到同等待遇。

駐瑞典代表廖東周表示， 為推動參與第40屆國際民航組織大會，多次利用會晤瑞典國會議員機會，說明台灣盼為全球民用航空發展及人類福祉盡一份心力的訴求，籲請透過決議或提案，公開表達對台灣參與ICAO支持，席柏議員這次正面回應，非常具有意義。

ICAO大會每3年舉行一次，2013年台灣以理事會主席特邀貴賓（guests）身分、「中華台北」名稱出席ICAO第38屆大會，2016年第39屆大會則未受邀出席，政府對此表示遺憾。1060915