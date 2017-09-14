軍公教加薪地方喊窮 主計長：中央補助14縣市

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）甫上任的行政院長賴清德速速拍板定案，軍公教明年加薪3%，然而有地方縣市抱怨財政無力負荷。行政院主計總處主計長朱澤民14日表示，中央會補助14個縣市所增加的人事費用，但財政餘裕的六都、新竹市與金門縣則不予補助。

軍公教加薪3％，中央與地方政府明年合計要支出240億元，至少逾百萬人受惠。



中央社報導，主計長朱澤民指出，在行政院會後記者會表示，軍公教人員明年加薪，107年度中央政府總預算編列180億支應，其中38億用來補助財政拮据的地方政府。



朱澤民說，中央政府有相關的補助規定，14個縣市調薪所增加的人事費，「中央都會補助」，但是六都直轄市、新竹市、金門縣因為基本財政剩餘大於支出，應可支付調薪的費用，所以不予補助。



這次調薪，全國軍公教包含約聘人員共115萬人受惠，朱澤民說，估計消費也會增加；如果公民營企業也跟著調3%，薪資大約成長1000億元，加上軍公教的240億，GDP預計可成長0.6%。

退休軍公教月退金、國營事業跟著調

朱澤民也指出，軍公教加薪是明年1月開始，由於年金改革是從明年7月才上路，月退休金依本俸計算，已退休的軍公教人員約30萬人，也會一併受惠依法調升月退金。

行政院13日也宣布，台電、中油、中鋼、台鐵等國營事業單位，以及台銀、土銀等公股銀行也將陸續跟進加薪。

自由時報報導，民營化的六家公股行庫，包括兆豐金、合庫金、第一金、華南金、彰銀及台企銀，銀行部分加薪3％至6％、銀行以外事業體則加薪1％至5％，並將年輕、新進員工列為優先加薪對象。