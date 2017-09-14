吃退燒藥傷肝傷腎？食藥署：需遵從醫師處方用量

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）近來網路有傳言，吃退燒藥會傷肝，甚至會導致肝中毒，因此食藥署特別出面為民眾解除疑惑。

食藥署表示，目前市面上常見的退燒藥成分，主要為乙醯胺酚(acetaminophen)或非類固醇抗發炎藥(NSAID)兩類，在遵照藥品說明書上的使用規定及醫師或藥師的專業建議下服用藥品，並不會對肝臟或身體造成傷害。

乙醯胺酚，也就是一般所熟知止痛藥的成分，在人體是經由肝臟代謝，在建議用法用量的使用下，並不會對肝臟產生危害，但如過量使用會使肝臟來不及代謝，造成肝臟損傷，如出現噁心、想吐、神智不清等症狀，此時需盡速就醫治療，避免造成肝臟永久性傷害。

非類固醇抗發炎藥，如ibuprofen或diclofenic，主要經由腎臟代謝，因此較不會對肝臟產生影響，但使用時仍須依照說明書上之規定或專業醫事人員的建議，以免對身體產生不良影響。

食藥署提醒，一般市售的綜合感冒藥或止痛藥多含有乙醯胺酚成分的複方藥品，因此切勿在無醫師或藥師的指示下，同時併服綜合感冒藥、止痛藥或退燒藥，以免服藥過量，造成肝臟負擔。

另外，如本身具有肝臟疾患或每日飲酒量超過三杯的人，在使用乙醯胺酚前，需先請教您的醫師是否可服用，並依醫師的建議使用。在服用乙醯氨酚時，切勿同時併服含酒精飲料；服藥期間，也建議避免飲酒，以免造成肝臟負擔。