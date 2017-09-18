東非肯亞 臺灣的親善大使－陳發

（台灣英文新聞／李佳 奈洛比 採訪報導）一想到肯亞(Kenya)，第一個印象想必就是動物遷徙的壯闊景象了！在這58萬平方公里的肯亞，擁有壯觀美景以及豐富的生態資源。來到肯亞，也彷彿來到了「城市動物園」，在路上不時就能見到猴子、牛或是許多小動物，相當有趣 !

圖為行走在市區路上的動物。（台灣英文新聞特約記者李佳攝影）

肯亞人口約4679萬，臺灣人並不多，不過在首都奈洛比(Nairobi)，台商會會長-陳發，在肯亞待了快三十年，還是急公好義的親善大使。來到肯亞旅行或出差的國人，都受到了會長鼎力相助。

在海外的陳發會長，是傑出新竹客家人，還未見到會長，就受到相當熱烈的招待邀請，一說到要採訪東非民間大使為題，會長則是謙虛的說「不用採訪啦！我們聊天就好」。1992年肯亞民主社會開放，近年經濟成長快速，但來肯亞開發的台商屈指可數，並在完全無正式外交關係的情況下，開發經濟顯得不易，不過陳發會長卻在奈洛比嘗試開發了許多事情。

來肯亞前，在台從事電腦外銷的他，為什麼選擇肯亞呢? 他說，當時客戶剛好與肯亞合作，就搭個便車順道來肯亞看看，過去肯亞建設還尚未發達，但發現肯亞大使館居多，評估未來電腦市場需求率應該很大，就決定來肯亞開發事業！

1991年當時肯亞並無台商，陳發算是第一位踏入肯亞開發的台灣人，不過當時外商投資有許多限制，外資股份只能佔49%，剩下股份就需找當地人合夥，但後來卻遭到合夥人背叛，想獨自私吞公司，還遇到恐嚇，決定與合夥人拆夥後，陳發暫時停止公司營業，直到1994年肯亞逐漸開發外商持股，才慢慢的重新開業，生意也十分順利。

陳發表示，後來他也嘗試投資觀光業，在2002年申請旅遊執照，成為臺灣第一個肯亞專業導遊，為了配合觀光，隔兩年又開設「臺灣餐廳」讓更多人品嘗臺灣味。陳會長回顧，他在肯亞的創業歷程，也不是一路順遂，跌倒了再爬起來，只有不斷地努力堅持，才能達成。

不忘臺灣根

「在肯亞二十七年的點點滴滴，說起來也是種緣份！」他說到。陳發會長孝順又愛家，不時就會回臺灣探望家人，獨生女Wendy也是在肯亞土生土長，才八歲就一人搭飛機出國，培養女兒獨立及興趣。後來回臺灣就讀清大化工系，在學校有亮眼的成績，入選網球校隊，也曾接受電視台訪問，家裡掛滿了許多網球獎牌，父女感情融洽，陳發也經常分享他的故事，從中教導正確的人生觀點，他總說女兒的好表現，是他一生最驕傲的事。

圖為陳發會長與記者李佳。（台灣英文新聞特約記者李佳攝影）

「助人為快樂之本，能招待你們我很開心」，陳發說道。陳會長廣結善緣，肯亞親善大使的名號非他莫屬。說到「助人」經驗，像是之前一位臺灣大學學生，在烏干達(Uganda)擔任志工感染瘧疾，陳發得知此事，二話不說包機將人送到肯亞治療，與他妻子不眠不休地照顧該名學生，或是台灣電音三太子的吳建衡到肯亞宣揚臺灣文化，陳發也義務幫忙處理各項事宜，來到肯亞的志工或國人，陳發都熱情招待。

東非臺灣人少，陳發就是肯亞親善大使的代表，在分享的過程中，陳發總是說「任何事不要計較太多，不要計較錢、不要計較累，錯了再站起來就好」。陳發鼓勵年輕人出國多看看，外面世界很大，要學習的事情還有很多，不要害怕嘗試，努力的去做，努力的去思考，去體會這世界要帶給你的任務，希望年輕人可以更勇敢的去投資、闖蕩，盡其所能地去幫助社會上有需求的人。



圖為奈洛比國家公園(Nairobi National Park)（台灣英文新聞特約記者李佳攝影）