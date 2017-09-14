2017金點設計獎標章得主出爐 台灣191件居冠展現設計力

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）2017年金點設計獎標章得主出爐！今年主辦單位收到近三千件來自全球的作品，其中1,604件作品通過初審，經過深圳、北京、上海、台北複審後，共計410件作品獲得金點設計獎標章肯定，將同時晉級決選，有機會角逐「年度最佳設計獎」，其中台灣拿下191件居冠。

今年共有1,177家來自國內外的廠商參與角逐，與去年相比成長了20%，許多廠商及設計師將最具代表性的作品參賽，今年評審團高度肯定整體水平，世界設計組織(WDO)區域顧問張光民表示，這次參賽作品涵蓋科技、永續、人文及在地文化各個面向，在時代不斷變動的脈絡下，可以看出設計師的社會觀察與人文關懷。

在台灣作品方面，共有191件獲得金點設計獎標章殊榮，成績亮眼。2017臺北世大運甫落幕，許多台灣設計因此被看見，桔禾創意整合設計的「2017世界大學運動會聖火火炬」融合傳統竹編技藝及現代工藝，特別是竹在東方文化中象徵君子風範，與賽事運動精神相呼應，讓台灣的設計軟實力在國際盛事被看見。

今年國際作品呈現多樣性，共有219件作品獲得標章殊榮。其中位在新加坡國家美術館的餐廳「National Kitchen」，由當地美食界標誌人物Violet Oon主理、Laank Pte設計，店內娘惹風格的瓷磚，呈現殖民地時期南洋風，具高雅懷舊感。馬來西亞的「 周若鹏《雜亂有章》裝幀設計」，由大獎出版社出版、一亻一半設計，這本雜文集書封如魔法書般，讓讀者每次打開都會看到不一樣的面貌，試圖打破既有的閱讀思維。

2017金點設計獎即將進入評選第三階段，緊接著9月27日在台大體育館舉辦決審，12月7日將和金點概念設計獎共同舉辦頒獎典禮，屆時頒發象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」，最新消息請密切鎖定官網：www.goldenpin.org.tw/tw/