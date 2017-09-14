幽門桿菌抗藥性升高 亞太地區胃癌拉緊報

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）多項研究發現，幽門桿菌同時與消化性潰瘍和胃癌有高度的關連性。有鑑於幽門桿菌的抗藥性逐年上升，台大與各國專家組成的亞太幽門桿菌疾病聯盟建議政府應有策略控制與監控。

根據世界衛生組織的統計，全世界因胃癌死亡的人口，約有三分之二集中發生在亞太地區，在台灣胃癌更列居十大癌症死因之一，因此探討胃癌的發生與治療是刻不容緩的議題。但近年來隨著抗生素使用量的增加，幽門桿菌的抗藥性也逐年上升，導致最常使用的幽門桿菌除菌治療成功率已經低於80%。

由台大醫院吳明賢教授、劉志銘副教授、郭雨庭醫師等台灣消化疾病與幽門桿菌臨床試驗聯盟成員、台大公共衛生學院杜裕康教授、與澳洲、日本、馬來西亞、印度等各國專家們所組成的亞太幽門桿菌疾病聯盟，透過系統性文獻回顧1990年至2016年期間，與幽門桿菌抗藥性及第一線殺菌處方療效相關的刊登文章進行統合分析。

結果顯示亞太地區整體clarithromycin抗藥性比率為17%，metronidazole抗藥性比率為44%，levofloxacin抗藥性比率為18%，amoxicillin抗藥性比率為3%及tetracycline抗藥性比率為4%。根據不同收案時間的次群組分析結果，我們發現從2000年之前至2011與2015之間，clarithromycin與levofloxacin的抗藥性隨著時間進展不斷往上爬升；反之，其他三種抗生素的抗藥性則未有大幅度的變動。

至於幽門桿菌第一線治療根除率的分析，總共有來自於亞太地區的16個國家的170篇文章符合納入條件，結果顯示以clarithromycin為主的三合一療法，在clarithromycin抗藥性比率超過20%的國家，其根除率都非常不理想。除此之外，亞太地區各國之間幽門桿菌的抗藥性型態有著極大的差異性。

台大團隊針對亞太地區clarithromycin與levofloxacin抗藥性不斷爬升提出警訊，建議各國必須有策略性的控制與監控。此一研究結果於2017年8月3日刊登在國際頂尖醫學期刊-｢The Lancet Gastroenterology & Hepatology｣（刺胳針腸胃與肝病學）。