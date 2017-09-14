富邦證券輔導-帝圖科技文化 9月15日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的帝圖科技文化股份有限公司(6650)將於明(15)日興櫃掛牌。富邦證券資深副總吳春敏表示，帝圖科技文化設立於2009年02月，主要經營實體藝術品拍賣、藝術電商與藝術廣告服務等，帝圖是台灣同時擁有古董、書畫、西畫拍品，品項從中國古董、翡翠、沉香，跨足近現代書畫、亞洲當代藝術的拍賣公司。因徵集拍品件數及種類齊全，讓參與拍賣之買方人數及拍賣金額持續增加，因此在藝術拍賣市場已建立了良好聲譽和口碑，近年來營業額逐年成長，看好未來藝術科技的業務開發，公司未來幾年仍可望穩定成長，並創造穩定之營收獲利。

帝圖公司董事長劉熙海表示，帝圖公司身為國內藝術品拍賣品公司，不但是台灣目前少數以「藝術產業垂直整合」完整布局的集團，除在台灣水墨書畫拍賣具領導地位外，旗下的「非池中藝術網」是全國流量第一的藝術網站，「TODAAY」是國內具指標性的藝術電商平台，而「帝圖藝術拍賣會」是台灣唯一同時擁有古董、書畫、西畫拍品的拍賣會，並引進國發基金與資策會等指標性長期策略股東，目標成為台灣甚至兩岸視覺藝術的第一品牌。

帝圖公司主要競爭優勢在於(1)台灣與全球藝術市場潛力龐大；(2)在藝術產業已具地位，帝圖為台灣少數之「藝術產業垂直整合」完整布局的集團，同時擁有台灣水墨書畫拍賣，在藝術市場業者已有大者恆大的趨勢，已與同業拉開差距；(3)互聯網 TODAAY 藝術電商以及非池中畫廊平台在台灣已有指標性，而非池中媒體與帝圖藝術研究中心也分別是台灣極少數的藝術媒體與藝術研究機構，因各事業單位彼此間的綜效加乘效果，更創造出高進入門檻與不可取代性。台灣因為受惠於2016 年1 月財政部宣布拍賣所得稅率由15%減半至6%的效益，且中國書畫類拍品對於中國大陸買家具有吸引力之影響，全年藝術拍賣市場整體成績為2016 年全球少數看漲的地區之一。