安康高中國中部男女子籃球體育班成立

安康高中國中部男子及女子籃球體育班於今（14）日隆重辦理成立記者會，台灣的籃球重鎮在新北，新北籃球重鎮在新店！體育班由劉哲彰議員親自帶領著林建平教練及馬澤閎教練努力奔走之下，媒合本校國中部為發展基地，呼應朱立倫市長推動的「在地就學」的理念之下。

新店地區除了有新北裕隆男籃、台元女籃外，在學生籃球部份高中有能仁家商男子籃球隊、國小部份有安坑國小男子及女子籃球隊，均多次在全國比賽為新北市爭取許多佳績。特別是安坑國小男子及女子籃球隊，更是國內重要的籃球搖籃！可惜國中籃球部分，新店地區國中端多以社團模式經營，且僅有文山國中、五峰國中體育班設有籃球種類，無法滿足這些籃球好手就近入學的期待，也因此新店地區國小的籃球好手畢業之後，多往鄰近的台北市發展，例如男籃有金華、大安、信義等，女籃部份則是往台北市的實踐，甚至是遠赴宜蘭的員山、苗栗的大倫等傳統名校就學，對新北市人材培養來說非常可惜。例如近期最受國內籃壇期待的一位選手林庭謙，新店的子弟國小畢業後前往北市金華國中就讀，幫金華拿下JHBL冠軍後，前往美國就讀高中，明年有多隻NCAA一級名校對他有很高的興趣。

今年體育班男子、女子籃球隊成立，來源幾乎100%為新店地區的子弟，除了七年級均為安坑國小籃球隊原班人馬直升外，八、九年級更是有多位原本新店畢業的子弟，後來外流到他縣市的男女好手轉學回來本校，除了是對教練團及本校訓練環境的期待，當然更重要的是能就近在家念書打球，這是他們以前想都沒想到的夢想。