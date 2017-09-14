永虹先進9月15日興櫃掛牌 漢翔轉投資航太A-Team成員首家登錄

由富邦證券所輔導的永虹先進(6618)將於明天(9/15)登錄興櫃，富邦證券資深副總吳春敏表示，永虹先進設立於2011年9月，技術團隊來自台灣工研院材料與化工研究所，於2012年利用全球獨創之微波超高溫石墨化MW-UHT專利技術，成功自行設計百噸級產線量產中/高模數等級碳纖維，成為除日本Toray、Toho、Mitsubishi、美國Hexcel、台塑，全世界少數具有中高階碳纖維絲量產銷售能力之供應商，並持續開發高模數、超高強度碳纖維。歷經數年努力，永虹先進先後通過ISO 9001 認證，以及航太品質管理系統（AS-9100）驗證。

永虹先進董事長吳家幸表示，2016年公司憑藉著中高模數碳纖維絲成功經驗，自行研發出具備自主專利權之低成本高性能碳纖維生產Turnkey整廠解決方案，其中包括生產設備、製程調控、品質體系、下游產品開發等全套解決方案，可以幫助客戶快速進入碳纖維產業，縮短學習曲線。總經理王智永特別指出，公司係漢翔轉投資航太A-Team成員，首家興櫃掛牌公司，且已於2017 Q3成功獲取中國大陸上市設備產業集團訂單，預計於2018 Q1 正式交機。

目前全球碳纖維產業處於爆發期，根據「2015年全球碳纖維複合材料市場報告」，複合材料主流產品領域(航太、工業、運動)預估碳纖維應用市場在2020年時，碳纖維整體需求量達到13~15萬噸，總產值預估達50億美金，其中，中高階碳纖維市場規模將可達15~20億美金，年複合成長率預估將可達17~20%。由於碳纖維生產設備技術壁壘高，全球碳纖維生產設備均掌握在美、歐、日等國，有設備管制問題，且均未進行製程整合，生產效率不彰，以致後續進入者仍需大量投資來進行製程調整，學習曲線漫長。隨著碳纖維下游需求爆發，擁有高效能生產設備之碳纖維生產商有望優先受益。

永虹先進所具備之碳纖維生產Turnkey整廠解決方案-超高溫石墨化生產解決方案，可協助客戶將原本購入或生產之低階碳纖維絲，以低成本高良率的轉化方式，升級成為市場應用性更佳之中高階碳纖維絲製品，用以取代低階碳纖維絲製品，再進行於應用端複合材料使用。此套方案因設備投資金額低、裝置快速及具智能操作模式，將可大幅降低終端使用者的跨入門檻，可以引起市場及投資的連鎖反應，使顧客方便取得合理價位之碳纖維產品，並創造可被市場大量接受之應用產品。展望未來，永虹先進所提供的中高階碳纖維絲將可望改變整體碳纖維產業現況，使碳纖維複材產品的生產變得簡單、容易、以及智慧、並且快速地被消費大眾接受與成長，未來發展潛力無窮。