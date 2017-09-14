申辦中華電信電子帳單 iPhone好禮抽好獎

您加入電子帳單的行列了嗎？為感謝客戶熱情的參與，並吸引更多客戶踴躍申辦，即日起至2017年12月31日止，中華電信推出「2017年度電子帳單第二波系列抽獎活動｣，邀請環保愛地球的新、舊電子帳單客戶共同參加iPhone 7 Plus、iPhone X好禮抽獎活動。

即日起至11月底止，首次申辦電子帳單且核認成功之本國自然人客戶，可參加10月及12月舉辦的「新客戶抽獎｣活動，每次活動抽出5名，每名可獲贈iPhone 7 Plus 128G，2次活動獎額共10名。

即日起至12月底止，已申辦電子帳單且核認成功的新、舊電子帳單客戶，都可參加2018年1月舉辦的「新、舊客戶年終回饋一起抽」抽獎活動，獎項是令人引頸企盼的iPhone X 64G，獎額共15名，機會難得。

中華電信市內電話或行動電話「首次申辦」電子帳單的客戶，中華電信每月贈送歡樂點，連續贈點24個月。申辦帳單合併及金融機構(郵局)轉帳代繳電信費的電子帳單客戶，更享有多重的抽獎資格，中獎機會再加碼。詳細抽獎活動請參閱https://event.cheerspoint.com.tw/17ebill/。

中華電信電子帳單客戶享有安全、便捷又環保的帳單e 化服務，隨時打開email，就可以查閱您的電信費資料。24小時線上繳費服務外，利用手機下載條碼，於全台全家、萊爾富超商繳交電信費也很方便;發票中獎了，中華電信也會主動提供中獎通知，免除客戶對獎的麻煩。愛護環境就從申辦電子帳單開始。再忙，也要趕快上中華電信官網(www.cht.com.tw) 、客服APP、市話撥123或手機直撥客服專線800申請電子帳單。