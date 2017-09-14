希拉蕊新書引極端評價 亞馬遜刪逾900則評論(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）ReviewMeta是個協助顧客確認亞馬遜商品評論是否為真的網站，他們搜尋15種資訊相互比對，包括真實評論的數量、留言者過去的購買紀錄、是否寫過評論等，以得出該產品的真實評價。結果顯示，這本書的「評價可能不中立」。

前情提要：希拉蕊新書引極端評價 亞馬遜刪逾900則評論(上)

數據顯示，未經認證的評論所得平均分數為2.3顆星，但若剃除不真實評論，實際上該書的評價應高達4.9顆星。而亞馬遜後來也刪除了部份漫罵的不適當留言，使該書平均分數拉高到4.3顆星。

ReviewMeta的負責人Tommy Noonan指出，「這種極端言論的情況若非人為刻意，就是非常罕見的機率，事實上以科學統計角度來說，非常少見」，「因此很明顯是沒有買書的顧客卻刻意給了極低評價。」

關於希拉蕊新書出現這種極端評論的狀況，Noonan坦言很罕見，但並不全然驚訝，政治類書籍本來就很常有分化言論，民眾常不依照書本內容與品質進行評分，而只憑藉他們對書名或作者的同意與否。

Quartz另外比較了川普的書《跛腳美國：如何讓美國再次偉大》(Crippled America)，和由兩位政治記者撰寫的希拉蕊競選團隊紀錄「Shattered」，也沒有如「What Happened」一樣湧入那麼多分歧言論。前者有14%的一顆星、74%的五顆星評論，後者則在一至四顆星皆有10%以上的比例，並有38%的五星評分。

這種針對單一產品湧入大量評論的原因可能不只政治因素，2016年底美國喜劇演員艾米舒默(Amy Schumer)出版自傳書籍《The Girl with the Lower Back Tattoo》時，就曾遭到來自大量網友的人身攻擊與書籍負評。

亞馬遜在回應Quartz關於刪除留言一事表示，「亞馬遜的顧客評論必須是與商品有關的言論，能協助其他顧客做出購買的決定。在回憶錄這樣的例子中，書本主角是作者與他們的觀點，我們不該決定顧客如何看待這本書以有助於其他顧客做出購買的決定。」

亞馬遜發言人又表示，「我們盡力確保多數人的評價與聲音不會因為少數人而被掩蓋，我們也會移除那些違反我們信條與宗旨的顧客言論。」

儘管如此並無法說明亞馬遜如何挑選並刪除顧客評論，但能確定亞馬遜確實有刪除評論的案例；在舒默的書籍中就有逾150則未經認證的負評被刪除。