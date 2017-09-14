希拉蕊新書引極端評價  亞馬遜刪逾900則評論(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）2016年美國總統大選時，川普以廣大的群眾基礎擊敗對手希拉蕊，獲得勝利，卻引發美國社會持續了數月的混亂與撕裂氛圍。大選落幕十個月後，希拉蕊出版的新書再次掀起社會論戰。

本(9)月12日希拉蕊的新書「What Happened」出版，這是關於選舉的回憶錄，描述希拉蕊成為美國首位女性總統候選人到挫敗的心路歷程。

但書本甫一出版，即在亞馬遜書店(Amazon)的網站上引來眾多網友的兩極論戰，有人稱讚她的坦率正直，也有網友批評她過於仇恨。

美媒Quartz在美東時間13日早上11時40分觀察網路評論，發現新書才出版一天就湧入1,669則評論，且幾乎是極端兩派的言論，約50%的評論給了一顆星負評，45%的評論給了五星好評。在下午3時5分再次觀察，發現亞馬遜網站已刪除逾900則評論。

Quartz指出，很多負面評論的讀者可能根本都還沒看過她的書，用意僅在灌爆評論系統拉低平均分數。在這本擁有超過1,600則評論的新書，只有338位用戶經認證買了此書，也就是說，超過1,000人甚至還沒讀過這本書就留言。

亞馬遜網站的機制能區分留言者是否真的買了這本書，稱為「真實評論」。比較亞馬遜網站今(2017)年前十名暢銷書排行榜，包含青少年小說、政治回憶錄、童書等，「What Happened」這本書的留言卻引來廣泛未經認證的留言，且正負評十分極端。

在排行榜前十名的暢銷書中，幾乎所有暢銷書都有70%、80%以上的真實評論，但希拉蕊的新書「What Happened」僅有22%的真實評論，屬於排行榜中真實評論比例最低的書籍。

跟其他撰寫2016年大選的書籍相比，「What Happened」這本書也出現了不合常理的現象。希拉蕊的新書僅有22%的真實評論，低於其他書籍的40%、甚至60%以上真實留言的比例。

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