哈維過後 龐大無名生物現德州海灘

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 在颶風哈維(Harvey)侵襲美國德克薩斯州(Texas)及路易斯安娜州(Louisiana)兩周後，一名女子在德州沙灘上發現一隻龐大的「無名生物」，照片上傳後引發不少人議論。

《Earth Touch News Network》網站報導，近日一名職業為科技傳播者的民眾Preeti Desai在德克薩斯州海邊散步時發現了這隻正在腐爛的海洋生物。遠看以為是一隻大隻的七鰓鰻，但靠近一看發現是一隻不知名的海洋生物。

Preeti Desai告訴該媒體，「這是毫無預期的際遇，尤其當我看到它滿嘴的尖牙時，就猜想它不是七鰓鰻了。它看起來是隻來自深海的生物，於是我照了幾張照片上傳到推特(Twitter)跟其他網友分享」。

這隻龐大的生物是什麼？根據Dr. Kenneth Tighe，一名美國國家自然歷史博物館的生物學家揣測，這隻腐魚看起來像是狼牙恐蛇鰻 (fangtooth snake-eel)的一種，或是康吉鳗(Conger eel)或花園鰻(garden eel)，因為這三種鰻魚都在德州外海出現過，而且擁有銳利的尖牙。

法媒《20 Minutes》報導，其他專家則認為這隻生物應該是生活在30-90公尺深的海域，應該是被強勁的颶風擾亂了海流帶到海面上的。