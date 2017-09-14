〈時評〉軍公教的加減薪

軍公教明年確定加薪3%，但為了讓公務人員更具有競爭力，未來薪資調整的設計，除了加薪外，也應該納入減薪，而且可針對不同職等來調整薪資幅度，而不是齊頭式加減薪。



軍公教的薪水已經七年沒有調整，在物價高漲的年代，形同被變相減薪，如今各項經濟指標好轉，幫軍公教調薪的政策方向，應受到肯定。不過，在加薪之後，必須好好思考未來調整方向。



以這次加薪3%計算，一年約多支出180億元，目前是採取歲出不變的原則，將預算挪移，暫時不會排擠到其他預算，政府也希望這次軍公教加薪案，能帶動民間企業跟著加薪，刺激內需市場。



企業會不會跟著調薪，沒有任何約束力，也缺乏具體政策獎勵措施，政府只能道德喊話，最後結果不得而知；但軍公教今年既然調了3%，也表示這180億元成為固定支出。



未來若是歲入沒有成長，勢必排擠到其他預算與計畫。這個情況是有可能發生的，因此，討論軍公教加薪公式化，必須有減薪的概念與設計，才不會只有加薪、沒有減薪，造成人事支出逐年龐大，拖累政府財政預算。



民間企業往往採取薪幅制，而不是軍公教的薪級制，若不事先言明減薪的依據和設計，未來將如年改一樣，勢將引起大反彈。



薪幅制的另一項重點，就是加薪幅度的彈性。目前軍公教調薪3%，是一體適用，但一位薪水三萬元，與薪水八萬元，都是加薪3%，產生的效果將大不同，不妨依職等或表現，賦予更多的調薪彈性空間，才能獎勵到真正有表現的人，強化競爭力，而不是讓那些坐領高薪等退休的公務員，日子愈過愈好。



這次薪水是加了，日後呢？民進黨政府應趁這次年改時，將軍公教調薪全面制度化、公式化，免除以後爭端。

（作者李平華，資深媒體人）