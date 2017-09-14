葉俊榮：感謝泰利 讓「國境管理國際研討會」順利舉行

(台灣英文新聞 / 生活組報導)內政部移民署今（14）日舉辦第11屆「國境管理國際研討會」，葉俊榮部長致詞時表示，要感謝泰利颱風的大轉向，讓籌備已久的研討會得以順利舉行，對於世界各國遠道而來分享與交流的各國大使與貴賓們，對國境管理的重視及促進更多國際合作，表示感謝。

移民署說，今天這場盛會中有來自德國聯邦警察官員前來介紹歐洲整體移民動向及相關偽變造證件之查獲情形。該國官員提及，為因應未來德國不斷成長之旅客量，特別成立了「未來國境管理小組」來推動其智慧邊境計畫，包含EasyPASS自動通關系統及智慧型自助報到機台，可大幅縮短旅客通關時間，另外亦將規劃建置電子旅遊授權系統及旅客訂位系統，以強化旅客安全查核，為台灣國境管理發展帶來值得參考之方向。

移民署進一步的說，加拿大邊境服務局代表則說明了加拿大電子旅行證ETA之發展緣起及實施，該系統與美國已經推動上線之ESTA系統相似。另外，加拿大亦分享，該國已建置互動式航前旅客資訊系統IAPI，此系統與台灣今年8月剛上線的APP IN系統有異曲同工之妙，均在促進國際人流及旅遊之同時得以兼顧國境安全。

另外，加拿大溫哥華國際機場主任則闡述了各國機場共同面臨之問題，提供如何透過科技運用提升通關效率及維護國境安全之可行方案，溫哥華機場公司認為商業利益永遠是第二考量，安全與服務才是其首要目標，所以溫哥華機場公司為了旅客通關便利，自行研發建置BORDEREXPRESS自助入境通關報到機，解決入境旅客通關久候之問題。

我國桃園機場公司代表則是透過今天這場研討會的機會，介紹了規劃興建中的第三航廈設計雛形與理念，各國代表對於未來科技化之桃園機場第三航廈是否規劃納入更多的自動化通關及安全設施，充滿了好奇與期待。

移民署表示，世界各國國境管理科技日新月異，移民署將透過這次的互動研討，汲取各國經驗，加強國際合作，並持續精進國境科技化之通關設施，兼顧通關服務與安全。