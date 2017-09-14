台灣最美舞蹈家之一 《曼菲》紀錄片全台上映

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）絕美呈現知名已逝舞蹈家羅曼菲的紀錄片《曼菲》，在今天(13日)於華山光點舉辦首映會，包含出品人和碩聯合科技董事長童子賢先生、製片人藝碩文創股份有限公司董事長魏堇君小姐一同出席站台，而最讓人驚喜的，就是已長居美國的羅曼菲二姐—羅蘇菲更是特別回台灣，於首映會上現身，讓現場更多感動與溫馨！《曼菲》也即將在9月15日全台上映。

由《練習曲》、《如歌的行板》導演陳懷恩導演分享：「雖然我在曼菲過世之前，其實根本不認識她，但是透過兩年多的時間完成《曼菲》，我敢掛保證台灣現在的舞蹈圈如果沒有羅曼菲，不會是現在這樣，有許多很棒的新生代舞者在國際發光發熱。」

《曼菲》出品人童子賢先生也說：「透過《曼菲》，我希望讓大家更重視和有機化來接觸文化藝術。不管是現代舞、文學或詩...等，透過影像和有劇情結構的方式呈現，讓觀眾更可以藉由導演等優秀創作者的視角，來理解看到台灣優秀的藝術人物和作品。《曼菲》回顧了羅曼菲精采的一生和就算面對生命終點，依舊不忘推廣舞蹈藝術的精神，可說是讓我最感動並激勵著我繼續支持更多的藝術作品呈現出來。」

製片人魏堇君小姐也提到：「看完《曼菲》就算看不懂現代舞也沒關係，但看完《曼菲》就會知道，曼菲美麗的不只是她的外表和跳舞時的樣子，更因為她面對後進的照顧和對待朋友、親人的熱情，這樣的感動是《曼菲》電影中無所不在的。」

特別從美國回來參加《曼菲》首映會的二姊羅蘇菲感性的說：「剛剛工作人員跟我說，當初會安排這個時間舉辦首映和電影上映，就是因為9月16日是曼菲的冥誕，今天又見到這麼多曼菲的好友、同事、學生聚集在一起，真的非常開心、非常感動。雖然曼菲已經離開11年了，但是還這麼多人記得她，希望透過《曼菲》上映，會有更多人認識她、想起她，並讓她生前最關心的舞蹈，獲得更多人的關心。」

1991 雲門舞集《輓歌》 杜可風攝 雲門基金會提供

面對人生，她精彩動人 面對學生，她無私熱忱 面對死亡，她豁然無懼 這是一個思念的故事，也是一首生命輓歌；關於重逢，同時好好說再見。影像詩人陳懷恩耗時三年，溫柔獻上台灣傳奇舞蹈家—羅曼菲的光影情詩。十年前，她走了；十年後，讓我們說聲好久不見，《曼菲》9月15日全台絢麗上映。