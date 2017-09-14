吃一顆不會怎樣？當心誤入有心人士的陷阱

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現今世代毒品氾濫，開趴或夜店混毒死亡案例層出不窮，再加上新興毒品的偽裝術，稍一不慎就很容易接觸毒品而上癮。而且不少有心人士利用人性弱點，偽裝在同儕的關懷行為中，讓人不自覺地掉入毒品陷阱。

通常吸毒者害怕被親友知道，因而開始一連串的欺矇、拐騙等脫序行為，使得親友們身心連帶受到折磨，痛苦萬分。食藥署建議，當您發現身邊的親友可能有用毒傾向時，可從以下幾個方面來觀察發覺:

（一）情緒方面：沮喪、好辯、躁動不安。 例如: 性格改變 原本沉默個性，變的興奮話多；性格 變得比較煩躁、焦慮、易怒、暴躁、衝動；甚至情緒 起伏大（莫名的不開心，又突然變得很快樂）；與親人 溝通減少、親情淡薄。

（二）身體方面：食慾不振、目光呆滯、步履不穩。 例如 食慾不振或暴食；體重異常減輕；生活規律突然 改變（如 連續幾天不睡覺、常昏睡、難叫醒、日夜顛 倒、紅眼睛）；頻尿或解尿時會痛；未感冒，但常流鼻 水或吸鼻水的行為。近期曾有脈搏較快（150/分），呼吸略快（20/分），併 有瞳孔擴大之表徵而昏迷送醫。

（三）感觀表達方面：視幻、幻覺（如感覺皮膚下有異物等）、聽幻、無方向感、 精神恍惚、眼神渙散、注意力不集中、說話不清。

（四）社會適應方面：多疑、誇大、好鬥、無理性行為、缺乏動機。 例如: 被害或猜忌妄想；對原本熱愛的事物失去興趣；房間、衣物、書包或 身上出現燒塑膠的怪味；異常金錢花費大、偷竊或借錢；經常夜歸，與特 定朋友出門，行蹤神祕；錯過重要約會或者工作中常出問題。

一旦發現身旁親友出現上述徵兆時，先不要急於證實，甚至逼迫就醫檢驗等， 最好先冷靜下來，適時提供諮詢或解決的管道，或撥打 24 小時免費諮詢專線 0800 770 885（0800 請請您 幫幫我），尋求更多的協助，讓可能吸毒者，得到更妥 善的幫助；已經吸毒者勇於接受戒治。