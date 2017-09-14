重判22年將發監 葉文祥喝清潔劑尋短

（中央社記者陳朝福高雄14日電）販賣劣質豬油的強冠公司董事長葉文祥昨天被判刑22年定讞，但家人今天上午發現葉文祥喝了清潔劑疑似尋短，緊急送往高雄長庚醫院救治，所幸暫無生命危險，後續發監執行引關切。

葉文祥居住高雄市鳥松，上午8時許，家人發現他喝清潔劑，緊急報案，高雄市警察局仁武分局獲報後派人協助，將葉文祥送往高雄長庚醫院救治，目前葉文祥暫無生命危險。

最高法院昨天駁回上訴，維持台灣高等法院高雄分院葉文祥徒刑22年，全案定讞，將發監執行，但他今天送醫，發監後續作業引關切。不具名的檢方人員指出，一般判刑定讞後，約2、3週就會發監執行，因此，葉文祥喝清潔劑疑似尋短的動作，是否會影響發監執行，引起各界關切。

媒體詢問台灣高雄地方法院檢察署和台灣橋頭地方法院檢察署，因全案是由台灣屏東地方法院檢察署起訴，應由屏東地檢署執行，但葉文祥戶籍地在鳥松，也可矚託管轄的橋頭地檢署代執行。

強冠販售劣油案，最高法院昨天維持台灣高等法院高雄分院見解，認定強冠董事長葉文祥違反食安法及加重詐欺罪等285罪，加重改判22年，其中5年可易科罰金，全案定讞。

警方呼籲，勇敢求救並非弱者，自殺不能解決問題，若遇人生瓶頸，可打生命線專線1995尋求協助，生命一定可以找到出口。1060914