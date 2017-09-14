相隔百年 2024年奧運在巴黎

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 國際奧林匹克委員會13日在秘魯(Peru)首都利馬(Lima)宣布，2024年奧林匹克運動會由法國巴黎主辦。同時，該委員會也宣布2028年奧運會由美國洛杉磯主辦。

法媒《世界郵報》(Le Monde)報導，巴黎曾在1900年與1924年主辦夏季奧林匹克運動會，之後三度申請奧運主辦權都輸給其他國家，分別是1992年西班牙的巴塞隆納、2008年中國的北京及2012英國的倫敦。

巴黎市長安妮·伊達爾戈（Anne Hidalgo）說，百年後再度把奧運帶回巴黎，是一大確幸。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也讚揚這是「法國一大勝利」。

法媒《快訊周刊》(L’express)報導，根據申奧合約所訂定的場所，巴黎有93%-95%的場館是現成的，僅需新建的主要場地有選手村與媒體村還有水上運動中心，可以說巴黎已經準備好了，或是說快好了。

《巴黎人》(Le Parisien)報導，2024夏季奧林匹克運動會將在8月2至18日舉辦，而男女足球賽會從7月31日開始。至於奧運與殘奧運兩會旗會是在2020年從日本送達法國，而吉祥物則會在一年後抵達。預計2022年1月就會開始招募志工，並且在2023年開始販售門票。

《巴黎人》接著報導，大家所關心的聖火路徑，國際奧林匹克委員會尚未定出。但已知聖火會在希臘奧林匹亞出發到法國國家體育場 (Stade de France) 點燃，該場地亦是奧運開幕的場館。