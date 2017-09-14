新北第一景觀餐廳 《Asia 49亞洲料理及酒廊》 全新上菜‧食在超值

位於新北第一高樓百揚大樓49樓的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，被譽為新北第一景觀餐廳！以絢麗美景和亞洲風味佳餚備受好評！即日起，該廳菜單全面翻新，平日四道式午間套餐NT$180元起，近50道單點佳餚也只要NT$160元起。負責營運的香格里拉台北遠東飯店總經理梁發宗表示：「擁有天幕花園和無敵美景的Asia 49，硬體得天獨厚，開幕屆滿週年之際，我們參考數據分析，不但要增加顧客回流率，更要吸引更多全新客人上門，決定以讓利的定價策略，與消費者分享餐廳的美食、美景與美好！」相信此舉必將為餐廳再創佳績！Asia 49全天候提供餐飲服務，營業時間為：週日至週四11:30至23:00、週五及週六11:30至24:00，訂位專線：(02)7705-9717。

此次菜單的改造工程，是由香格里拉總部的餐飲專案總監貝昂諾(Anurag Bali)主導，他是當初規劃餐廳的催生者，這次再與大馬華裔主廚伍偉杰合作，根據餐廳過去一年的營運表現，並蒐集腹地範圍內的競爭者產品內容，歸納出以下新菜單的特色。

價格親民：新菜單網羅近50道美食，自NT$160元起價，只有三道菜超過500元，其中價格最高的海陸大拼盤(NT$880元)，其實是匯集三道佳餚於一盤，包括沙嗲烤雞肉串(NT$280元)、蕉葉照燒鮭魚(NT$480元)、和嫩烤豬肋排(NT$550元)，原價NT$1,310元，遠遠超過定價，份量十足，超級划算。

創新加值：以「道地」二字奉為圭臬的大馬華裔主廚伍偉杰，在更新菜色時，調整新舊為六四比例。為讓比較傳統的東南亞料理也能精彩現身，他便以桌邊服務強化好感度，也滿足網路世代隨手拍不停的需求。以「桑拿蝦」(NT$380元)為例，顧名思義就是讓蝦隻做桑拿浴，將之排放在檜木桶內的滾燙火山石上，澆下泰式酸甜醬汁後，立刻上蓋，也擺上沙漏計時，三分鐘後揭蓋享用熟度完美的香料大蝦，趣味十足！又或是「火焰海鮮鳳梨炒飯」(NT$350元)，正宗的泰式海鮮鳳梨炒飯，料多味美，盛裝在挖空鳳梨盅裡，加蓋後淋酒點火，為賓客製造驚喜插曲。

經典不敗：餐廳向以南洋美食著稱，排行榜常勝軍如大馬的沙嗲雞肉串(NT$280元)、檳城咖哩叻沙麵(NT$300元)、馬來仁當牛肉(NT$350元)，新加坡的海南雞飯(NT$320元)、黑胡椒蛤蠣與法國麵包(NT$280元)，泰式炒粿條(NT$280元)、青木瓜沙拉(NT$220元)、和正宗泰式蝦餅(NT$350元)，深受顧客喜愛，新菜單仍見芳蹤，東南亞美食一次盡嚐。

活力午餐：Asia 49位於商辦大樓內，周遭辦公室林立，為迎合白領人士「新速實簡」的午餐需求，每週一至五(假日除外)新增「活力午間套餐」，每套皆為四道餐點，含一份主餐、沙拉、甜點、以及任選一杯的軟性飲料、咖啡或茶，再依主餐選項，分為NT$180元、NT$250元、和NT$350元三種價位，美味豐盛，物超所值。

NT$180元主餐選項有泰式炒粿條、黑胡椒蛤蜊佐飯與法國麵包、越式牛肉米粉湯、韓式豬肉石鍋拌飯。NT$250元選項有泰式脆皮豬五花飯、海南雞飯、韓式豬肉泡菜鍋飯。NT$350元選項則有檳城咖哩叻沙麵、泰式鴨肉紅咖哩飯、鐵板牛肉飯。

以上所有價格皆須外加一成服務費；Asia 49隸屬於Mega 50餐飲及宴會，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團管理營運的新北市惟一國際五星餐宴品牌，位於板橋大遠百旁、新北第一高百揚大樓的48樓至50樓，其中48樓是「望月樓」粵菜餐廳、及可容納40桌的「鼎鼎宴會廳」，49樓是「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。Mega 50餐飲及宴會地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F至50F(板橋大遠百旁)。