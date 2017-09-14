簡又新專欄─再生能源的趨勢：成本價格下降、就業機會增加

當各國發展再生能源時，無可避免都需要跟時間賽跑，原因之一是再生能源機械的零組件取得不易；再者，再生能源是一大投資，將需要許多資金，台灣在這方面的起步緩慢，需借鏡其他國家的做法。

以美國為例，儘管川普退出巴黎協定，但美國的進步仍然快速，未來也許能符合美國所承諾的目標。例如7月6日美國能源總署發佈統計資料顯示，今(2017)年3月與4月美國再生能源總發電量超過核能電廠，為三十年來首見，最主要原因是2016年冬天暴風雪使水壩累積為滿水位所致。

再者，美國老舊核電廠的維修運作已不如以前順利，新核電廠的建造又因成本高、民眾反對而不受歡迎，美國核能發電量近幾年逐步下降，其重要性預計也會逐漸低於太陽能與風能。

太陽能價格電力在最近幾年持續攀升，成本卻逐漸下降；例如自2009年至今，美國太陽能發電成本已下降80%，創造龐大競爭力。此外，各國的風力發電機成本也在下降，目前可望降到火力發電成本的1/3。

除了商業成本考量，另一個促使企業邁向再生能源與永續發展的因素就是企業的社會形象。各國政府與大企業組成RE100聯盟，支持100%再生能源使用，在這項機制下，若無法擁有充足的再生能源電力，則建置再生能源工廠、自行製造綠電被視為一可行方法。或是與再生能源工廠簽約，購買他國製造的綠電。

另一項考量是，若大家都使用再生能源，則有幾個產業首當其衝受到衝擊。最主要為電力業，傳統發電業難以同時符合降低空氣汙染、解決氣候變遷的要求；第二是汽車業，由於民眾越來越重視車輛造成的空氣汙染，所以電動機車和電動車成為一新興產業。第三則是石油業。

回到一開始的論述，再生能源的發展其實需要跟時間賽跑。據統計，再生能源於2016年的成長率約9%，是2000年到目前為止平均值的4倍，其中成長幅度最大的是風能與太陽能，各成長約30%。

又觀察2015和2016年各國在建造新發電廠的速度，50%以上的新電力來源都是來自再生能源；電動汽車的市場在去(2016)年較前年成長42%，等於整體市場成長9倍。又協助再生能源儲存電力的鋰電池，儲存能力也成長一倍，價格則下降20%，相關統計均顯示再生能源的發展前景十分樂觀。

另一方面，再生能源儘管現在發展的基本占比低，但其預期成長量高，2015年太陽能與風力發電只占全球總發電量的4.5%，但預估2025年將提升到20%。石油公司清楚掌握全球趨勢的變化，當未來石油價格不再上升、消費量漸低，整個能源產業重塑，新的工業革命也將帶來行為方式的重大改變。

值得注意的是，開發中國家對發展再生能源具極高的意願。第一，再生能源價格已下降到各國所能負擔之水準；第二，當價格成本已能與化石燃料競爭時，過去發展中國家對化石燃料的補貼，也將轉移到再生能源，使開發中國家發展再生能源的機會提升。

第三，開發中國家政府欲創造就業機會，再生能源產業也比傳統能源有更多的就業機會。例如核能電廠花費上千億元建造完成後，卻無需聘用很多人力就能維持運作；但太陽能板的清潔和檢查都需要許多人力，創造出來的就業機會就十分可觀。

從數字來看，2016年美國從事風力發電的人口已達10萬人，估計三、四年後增加至14.7萬人，太陽能發電則有26萬人，但相對的，化石能源產業的就業人口在近三十年來則從17萬人降到5.5萬人。

若要符合川普所說的「創造就業機會」口號，發展綠電其實是比煤礦業更好的選擇，且成本已下降到幾乎與煤礦業相去不遠，再生能源儼然成為世界各國樂意發展的方向之一，我們應致力發展再生能源，方能接軌這波世界趨勢。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。