條件嚴苛、無對手  新加坡第一位女總統受爭議

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）新加坡前國會議長哈莉瑪(Halimah Yacob)11日獲選舉委員會認定為唯一合格的總統候選人，由於同額競選、沒有對手，選舉官13日宣布她自動當選，成為星國史上首位女總統，今(14)日傍晚6時將宣誓就職。

新加坡昨(13)日進行總統選舉提名，在本屆保留選舉機制中，僅供馬來族群參選，因只有前國會議長哈莉瑪獲得參選資格，不戰而勝，自動當選新加坡第8屆總統，是新加坡時隔46年再次誕生第2位馬來族總統，也是新加坡第一位女總統。

《紐約時報》報導，哈莉瑪不必選就當選的過程不民主且荒腔走板，使她的合法性遭到質疑，為首位女總統的里程碑蒙上陰影。

雖然憲法載明總統由人民選出，但新加坡政府為候選人資格設下嚴苛且不合理的條件，讓哈莉瑪成為唯一候選人，她沒有對手，因此不必舉行選舉。

新加坡政府去(2016)年就把參選資格限縮為必須是馬來人，這是由於國會去年修憲，規定某個族裔如連續五屆沒擔任總統，之後一屆將保留給此族裔。

總統選舉委員會後來又再限縮候選人資格，要求任何來自民營機構的候選人必須是擁有至少5億新幣(台幣112億元)股本的企業主管，這使另外兩位想參選的馬來人都因領導的公司規模不夠大而被打回票。

新加坡管理大學的助理法學教授陳維德表示，政府剝奪人民選舉的機會，「網路上的批評排山倒海，不是針對哈莉瑪，更多是批評選舉過程和政府的排他性和褫奪公權。」

今年63歲哈莉瑪表示，「我知道有些人對保留選舉(僅限馬來族參選)持保留態度，但我答應毫不猶豫地努力為所有人服務，成為每個人的總統。」

新加坡總理李顯龍昨天下午也在臉書上表示，哈莉瑪曾任工會代表、國會議員、政務部長、政務部長和國會議長，相信她將善用多年累積經驗，「總統是我們的政治體制的最高權力機構，也是我們多元種族和多元宗教國家的象徵。我有信心哈莉瑪女士將成為一名出色的總統。」

儘管新加坡為內閣制，總統身為國家元首，大體上是象徵性，不過總統有權力授權展開貪腐調查。而政府主要由總理李顯龍領導，他帶領的人民行動黨在國會民選的89席中占有83席。