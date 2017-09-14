泰利位於北部近海  上半天北部大雨特報

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(2017)年第18號颱風泰利強度達中颱上限，中央氣象局預報中心課長羅雅尹今(14)天表示，颱風暴風圈已進入台灣北部近海，對北部海面及東北部海面構成威脅。



根據中央氣象局最新資料，颱風泰利今天上午8時位在台北東北東方360公里海面上，正以每小時9公里速度，向北北西轉北進行，7級暴風半徑有250公里，近中心最大風速48公里，強度已達中颱上限，對北部海面及東北部海面構成威脅。



羅雅尹說明，泰利颱風強度已達中颱上限，外圍環流持續為北台灣帶來短暫陣雨，預計下半天颱風逐漸遠離後雨勢才會趨緩。到了晚上各地雨勢逐漸趨緩，氣象局可望在傍晚或晚上解除颱風警報。



受颱風外圍環流影響，氣象局今天持續發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北地區及苗栗以北山區有局部大雨發生的機率。

另外，基隆北海岸、中部以北、東北部沿海空曠地區及蘭嶼、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及北部沿海易起長浪。

中央大學大氣系副教授吳德榮則表示，颱風環流今天清晨至上午距離陸地最近，北部、東北部仍間歇性降雨，由於地形的抬升，北部山區、桃園、新竹山區降雨較明顯，偶而伴隨強陣風，下午後風向轉變，地形抬升作用減小，降雨逐漸緩和。



他也提醒，週日(17日)泰利颱風將掃過日本九州、四國及部分本州，有計畫赴日的民眾要注意其動態及影響。